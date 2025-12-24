Language
    गोरखपुर, गाजीपुर और सिवान के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें फरवरी तक कैंसिल

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:49 PM (IST)

    पटना में घने कोहरे के कारण रेल परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने तीन जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को अस्थायी रूप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। घने कोहरे के कारण रेल परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने तीन जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को अस्थायी रूप से रद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

    पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया कि गाड़ी संख्या 55122 सिवान-समस्तीपुर पैसेंजर तथा गाड़ी संख्या 55121 समस्तीपुर-सिवान पैसेंजर का परिचालन 26 दिसंबर से एक फरवरी 2026 तक रद रहेगा।

    इसी तरह, गाड़ी संख्या 65103 गाजीपुर सिटी-दिलदारनगर पैसेंजर और गाड़ी संख्या 65104 दिलदारनगर-गाजीपुर सिटी पैसेंजर का परिचालन 25 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नहीं किया जाएगा।

    इसके अलावा, गाड़ी संख्या 55098 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज पैसेंजर का परिचालन 25 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक तथा गाड़ी संख्या 55097 गोरखपुर कैंट-नरकटियागंज पैसेंजर का परिचालन 26 दिसंबर से एक फरवरी 2026 तक रद रहेगा।

    रेलवे के अनुसार सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो जाती है, जिससे रेल परिचालन प्रभावित होता है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।