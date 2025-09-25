बिजली कंपनी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी बढ़ी और अब दूसरे लाभ भी मिलेंगे

पटना में बिजली कंपनी के मानव बल के वेतन में 520 से 3324 रुपये तक की वृद्धि हुई है। दक्षिण और उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मासिक राशि बढ़ाने का फैसला किया है। एजेंसी बिना स्पष्टीकरण के कर्मचारियों को नहीं हटाएगी। दुर्घटना में क्षति पर मुआवजा बीमा और विकलांगता पर सहायता मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिजली कंपनी के मानव बल को मिलने वाली राशि में प्रतिमाह 520 से 3324 रुपए तक री बढ़ोतरी की गयी है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी वितरण कंपनी दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपना लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) तथा उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) ने एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे मानव बल को दी जाने वाली मासिक राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है कि एजेंसी द्वारा मानव बलों को बिना स्पष्टीकरण के सेवा से नहीं हटाएगी।

स्पर्शाघात से मानव विकलांगता की स्थिति में 50 लाख रुपए स्पर्शाघात से मानव क्षति की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मुआवजे की राशि के अतिरिक्त अब एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को छह लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस तथा स्थायी अथवा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 50 लाख रुपये तक की सहायता राशि और अन्य पैकेज का लाभ मिलेगा।