बिहार में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर... 6 अक्टूबर से नि:शुल्क रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण
बिहार सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रही है। उद्योग विभाग और टीआरटीसी पटना द्वारा 6 अक्टूबर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह आवासीय कार्यक्रम तीन महीने का होगा जिसमें सीएनसी लेथ मिलिंग टूल एंड डाई मेकिंग और एसी-फ्रिज रिपेयरिंग जैसे कोर्स शामिल हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। प्रशिक्षण बिहार सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। उद्योग विभाग, बिहार सरकार और भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के संस्थान टीआरटीसी, पटना द्वारा निःशुल्क रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 अक्टूबर से शुरू होगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य बातें
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, पटना में आयोजित होगा और पूरी तरह से निःशुल्क और आवासीय होगा। प्रशिक्षण की अवधि तीन महीने की होगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिदिन 8 घंटे की क्लास दी जाएगी। रहने और खाने की पूरी व्यवस्था संस्थान की ओर से की जाएगी।
कोर्स विवरणप्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित रोजगारोन्मुखी कोर्स शामिल हैं:-
- 1. सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी लेथ
- 2. सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सीएनसी मिलिंग
- 3. सर्टिफिकेट कोर्स इन टूल एंड डाई मेकिंग
- 4. एसी और फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स
पात्रता मानदंड
-
कोर्स 1 से 3 के लिए: बारहवीं, आईटीआई या डिप्लोमा पास।
कोर्स 4 के लिए: बारहवीं या आईटीआई (इलेक्ट्रीशियन ट्रेड) पास।
आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष।
अन्य जानकारी- चयनित उम्मीदवारों से 1000 रुपये कॉशन मनी ली जाएगी, जो प्रशिक्षण पूर्ण होने पर वापस होगी।
आधुनिक तकनीक और प्रायोगिक शिक्षा पर विशेष ध्यान
उद्देश्य: बिहार के युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना।
बिहार सरकार ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आगे आएं और कौशल विकास के जरिए अपने करियर को नई ऊंचाई दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।