डिजिटल डेस्क, पटना। कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने पर बिहार की सियासत गरमा गई है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेताओं की ओर से नामकरण पर सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने तेजस्‍वी यादव पर तीखा हमला बोला है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार से छोटी-सी भूल हो गई, जिसके कारण आज ये स्‍थ‍िति‍ है। उन्‍होंने तेजस्‍वी को डिप्‍टी सीएम बनाया। लालू परिवार के सदस्यों को तो नीतीश कुमार के नाम का लॉकेट पहनना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 15 साल तक उनके पिता की सरकार रही। तब नचिकेता की तरह क्‍यों नहीं उनसे कहा क‍ि विकास करिए और अपराध रोक‍िए।

'नीतीश के नाम पर पुल का नाम रखना बहुत अच्छा'

केंद्रीय मंत्री ने पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नामकरण करना बहुत अच्छा फैसला है।