    Bihar Chunav 2025: पटना के सिनेमाघरों में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, बस करना होगा ये काम

    By Pawan Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:10 AM (IST)

    पटना के सिनेमाघरों में बिहार चुनाव 2025 में मतदान करने वालों को टिकट पर 50% की छूट मिलेगी। वोट डालने के बाद मतदान केंद्र से एक विशेष मुहर लगवानी होगी, जिसे सिनेमाघर में दिखाने पर छूट मिलेगी। यह पहल युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। सिनेमाघर मालिकों में उत्साह का माहौल है।

    छूट पर देख सकेंगे फिल्म। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले के सभी सिनेमाघरों के संचालकों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक सराहनीय निर्णय लिया है। उन्होंने सर्वसम्मति से घोषणा की कि छह नवंबर को मतदान करने वाले मतदाताओं को सिनेमा टिकटों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

    यह छूट छह व सात नवंबर को जिले के सभी सिनेमा हाल के सभी शो पर लागू होगी। मतदान के दिन जो भी मतदाता अपनी स्याही लगी अंगुली दिखाएंगे, उन्हें इस विशेष छूट का लाभ मिलेगा।

    उन्होंने अपने इस निर्णय की सूचना सोमवार को समाहरणालय में आयोजित बैठक में दी। बैठक में अपर जिलादंडाधिकारी (सामान्य), जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लोकेश कुमार झा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

    बताते चलें कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम के द्वारा विधानसभा चुनाव को सहभागितापूर्ण व उत्सवी माहौल में सम्पन्न कराने के लिए जिले में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

    इसमें समाज के सभी वर्गों व संस्थानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। चैंबर आफ कामर्स, सिनेमा घरों के ओनर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), विद्यालय संघ, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, शाप कीपर्स एसोसिएशन व खिलाड़ियों के संगठन आदि स्टेकहोल्डर्स की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

    डीएम ने कहा कि इस प्रकार की पहल लोकतंत्र के प्रति नागरिकों में जागरूकता व जिम्मेदारी की भावना को और सशक्त करेंगी। उन्होंने जिले के सभी 49 लाख मतदाताओं से छह नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।

