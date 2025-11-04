Language
    Bihar Chunao 2025: रात में विधायक और जनता के बीच चल रहा है लुका-छिपी का खेल! डिप्टी सीएम के गढ़ में किसका पलड़ा भारी?

    By Awadh Kishor Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:20 AM (IST)

    लखीसराय विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ, नाराज मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवार रात में बैठकें कर रहे हैं। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, जहां भाजपा के विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश आमने-सामने हैं। एनडीए अपने कोर वोट को बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस एनडीए के वोट में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है।

     इस चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है।

    जागरण संवाददाता, हलसी (लखीसराय)। लखीसराय विधानसभा चुनाव में महज दो दिन शेष रह गए हैं। मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही नाराज मतदाताओं को रिझाने के लिए मतदाता दिन की बजाय रात में बैठक कर रहे हैं। इस चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है, जिसमें भाजपा के विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश आमने-सामने हैं। यह चुनाव अन्य चुनावों से अलग है।

    महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीश एनडीए के कोर वोट में सेंध लगाने की कोशिश में हैं। अपने कोर वोट को बचाए रखने के लिए एनडीए दिन की बजाय रात में मतदाताओं से मिल रही है। रविवार की रात एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने अपने कोर वोटरों के बिखराव को रोकने के प्रयास में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को अपने पक्ष में वोट गोलबंद करने के लिए रात में बाहर निकाला।

    हलसी प्रखंड में एनडीए के कोर वोटरों में बिखराव देखने को मिल रहा है, जिसमें सवर्ण और कुशवाहा समुदाय के साथ-साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समुदाय के मतदाता भी शामिल हैं।

    अब देखना यह है कि छह नवंबर को मतदाता किस पर दांव लगाते हैं और ऊंट किस करवट बैठता है। गौरतलब है कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के हलसी प्रखंड में दस पंचायत हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से रमाशंकर शर्मा उर्फ नुनु बाबू, राजद से फुलेना सिंह और भाजपा से विजय कुमार सिन्हा समेत कई दलों ने चुनाव लड़ा था।

    भाजपा के विजय कुमार सिन्हा ने राजद की फुलेना सिंह को भारी अंतर से हराकर विधानसभा सीट अपने नाम की थी। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में विजय कुमार सिन्हा फिर से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए। महागठबंधन की ओर से जदयू उम्मीदवार रामानंद मंडल ने करीब छह हजार मतों से चुनाव जीता। 2020 के चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेश कुमार अनीश को तीसरी बार दस हजार मतों से हराया।

    2025 में एनडीए ने महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार अनीश के साथ चौथी बार विजय कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार अनीश बड़हिया के रहने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा पटना ज़िले के बड़पुर के निवासी हैं। इस चुनाव में लखीसराय में प्रचार अभियान परिवार के बेटे को जिताने और बाहरी लोगों को बाहर करने का आह्वान कर रहा है।