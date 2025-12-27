बिहार में गंगा के रास्ते स्टोन चिप्स के बाद अब सोन बालू की ढुलाई, पटना के रास्ते साहेबगंज जाएगी खेप

अहमद रजा हाशमी, पटना सिटी। गंगा में विकसित अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक के मार्ग पर विदेशी पर्यटकों वाले क्रूज के साथ मालवाहक जहाजों की आवाजाही काफी बढ़ गयी है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के दो मालवाहक जहाजों से स्टोन चिप्स साहेबगंज से पटना लगातार पहुंच रहा है। इसी जहाज से अब सोन का बालू साहेबगंज भेजने की दिशा में कवायद जारी है। यह जानकारी प्राधिकरण के निदेशक अरविंद कुमार ने दी।

निदेशक ने बताया कि प्राधिकरण के कुंवर सिंह टग के साथ दादा भाई नौरोजी और रामधारी सिंह दिनकर जहाज साहेबगंज से कई बार स्टोन चिप्स पटना लाया गया है। दो दिन पूर्व भी इस जहाज से स्टोन चिप्स गायघाट स्थित बंदरगाह पहुंचा है। तीन सौ टन की क्षमता वाले दो और एक हजार टन की क्षमता वाले एक जहाज से यह ढुलाई जारी है।

इसका परिचालन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। निदेशक ने बताया कि इन दो जहाजों पर सोन से बालू लादकर साहेबगंज ले जाने की शुरुआत करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। इस प्रयास से गंगा के रास्ते जलमार्ग से माल ढुलाई के साथ कारोबार और रोजगार को बिहार में बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि साहेबगंज से पटना जहाज को आने में लगभग पांच दिन लगता है, जबकि पटना से साहेबगंज ढाई से तीन दिन में पहुंच जाता है। वाराणसी से इसी जहाज द्वारा वाल पुट्टी की पटना तक मंगाने की दिशा में भी प्रयास जारी है।