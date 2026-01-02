दोस्त की बहन से प्यार करना पड़ा भारी, 16 साल के युवक की गमछे से गला दबाकर हत्या

संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। एक युवक को अपने दोस्त की बहन से प्रेम करने की सजा मिली। दोस्त ने ही दोस्त का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। साल के अंतिम रात्री को वारदात को अंजाम देकर दोस्त ने हत्या में प्रयोग मफरल एवं अन्य सामान को पास में ही छुपा दिया। जिससे बाद में पुलिस ने हत्या दोस्त के निशानदेही पर बरामद कर लिया है।

बहन के साथ प्रेम संबंध से नाराज आरोपी ने सोते समय वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस वारदात के बाद युवती गुमशुम हाे गई है। हत्या के बाद वारदात को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया मगर पुलिस जांच में सब कुछ खुल गया।

गमछा से गला दबाकर हत्या फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरकुरी गांव में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की आधी रात सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है। 16 वर्षीय युवक गोलू मांझी की गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अवधेश मांझी के पुत्र गोलू मांझी के रूप में हुई है।

गोलू मांझी शत्रुघ्न राय के खटाल में काम करता था और वहीं आरोपी दोस्त के साथ रहता व सोता था।सुबह उसका शव खटला में देखा लोगों ने पुलिस को सूचना दिया कि गोलू ने आत्महत्या कर लिया है। मौके पर पुलिस पहुंची और जब शव को देखा तब उसे लगा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि गला दबा कर हत्या की गई है।

बहन के साथ प्रेम का करता था विरोध पुलिस उसके साथ रहने वाले दोस्त की तलाश किया और उससे पकड़ कर पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में आरोपी ने बताया कि गोलू उसकी बहन से प्रेम करता था। जिसका वह विरोध करता था मगर गोलू और बहन ने रिश्ता नहीं तोड़ा। आरोपी बार-बार गोलू पर संबंध तोड़ने का दबाव बना रहा था।दोनों एक ही स्थान पर काम करते थे और साथ ही सोते थे। बीती रात आराेपी ने तय किया कि वह गोलू को रास्ते से हटा देगा। इस लिए उसने रात में सुप्तअवस्था में गोलू गमछा से गला दबा कर हत्या कर दिया और मृतक का मोबाइल,कपड़े को पानी की टंकी में डाल दिया।

आरोपी छोटन के निशानदेही पर पुलिस ने मृतक का सामान पानी की टंकी से बरामद कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि वह बार गोलू को मना करता कि वह मेरी बहन से दूर रहे लेकिन बात नहीं मान रहा था ।इस कारण उसने गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दे दिया।

मोबाइल फोन और कपड़े पानी की टंकी से बरामद एसडीओपी-1 सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनीश कुमार उर्फ छोटन को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर लिया है।