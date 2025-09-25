पटना के सरकारी स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, 3 लाख छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग
पटना जिले के सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग शुरू होगी। 75 आईसीटी लैब में विशेष कक्षाएं लगेंगी और आईआईटी कानपुर शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। गणित विज्ञान अंग्रेजी जैसे विषयों की कोचिंग दी जाएगी तथा एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। जिले के सरकारी स्कूलों में 10वीं, 11वीं 12वीं कक्षा के तीन लाख विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए जिले के 75 आईसीटी लैब में विशेष कक्षाएं आयोजित होंगी। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई आयोजित करने के लिए उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी कंप्यूटर और बड़ा स्क्रीन वाला टीवी लगाया जाएगा।
बिजली नहीं रहने की स्थिति में बैट्री और इन्वर्टर के माध्यम से कक्षाएं चलेंगी। शिक्षा विभाग से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब मेधावी बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का मौका दिलाना है।
आईआईटी कानपुर के साथ शैक्षणिक समझौता
इसके लिए प्रतिदिन कक्षा के बाद स्कूल में ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसमें आइआइटी कानपुर के शिक्षक सहयोग करेंगे। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार शिक्षा विभाग बहुत जल्द आईआईटी कानपुर के साथ शैक्षणिक समझौता करने वाला है।
छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन कक्षा में गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और अंग्रेजी की कोचिंग दी जाएगी। इसी प्रकार मेडिकल को कैरियर बनाने की इच्छा रखने वाले बच्चों को जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई कराई जाएगी।
जिले में स्थित सभी आईसीटी लैब को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से पहले से ही आइसीटी लैब में कंप्यूटर, बड़ा स्क्रीन वाला टीवी उपलब्ध है।
एसएससी जैसी परीक्षाओं की भी कराई जाएगी तैयारी
11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले वे बच्चे जो विज्ञान विषय में रुचि नहीं रखते उनके लिए एसएससी (स्टाफ सेलेक्शन कमीशन), रेलवे आदि जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ऐसे बच्चों का अलग से ग्रुप बनाया जाएगा।
इसके लिए भी स्कूल के अलावा अतिरिक्त कक्षाएं संचालित होंगी। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभागीय स्तर पर नामचीन संस्थानों के विशेषज्ञों का चयन किया जा रहा है। उनके साथ भी विभागीय स्तर पर शैक्षणिक समझौता होगा।
प्रत्येक सप्ताह होगा टेस्ट
प्रत्येक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक बच्चे ऑनलाइन कोचिंग में शामिल होंगे।पूरे सप्ताह में जो भी पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी। ऐसे बच्चों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि पहले प्रयास में ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल जाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।