गांधी मैदान में बने चार अस्थायी अस्पताल, अलर्ट पर रहेंगे बड़े हास्पिटल, दो अक्टूबर के दिन रावण वध होने से बंद रहेगी ओपीडी

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:06 PM (IST)

    गांधी मैदान में बने चार अस्थायी अस्पताल

    जागरण संवाददाता, पटना। दशहरा यानी रावण वध इस बार दो अक्टूबर गांधी जयंती के दिन होने से अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद रहेगी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गा पूजा, रावण वध व दशहरा जैसे पर्व के लिए व्यापक तैयारी की है। पीएमसीएच, आइजीआइएमएस, एनएमसीएच, पटना एम्स, न्यू गार्डिनर रोड व एलएनजेपी समेत सभी सरकारी अस्पतालों को 24 घंटे इलाज के लिए तैयारी रखने को कहा गया है।

    जिला प्रशासन ने भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों और विसर्जन को देखते हुए जीवनरक्षक दवाओं व एंबुलेंस के साथ डाक्टरों-स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया। रावण वध के मुख्य आकर्षण के दौरान गांधी मैदान में भारी भीड़ को देखते हुए सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से चार अस्थाई अस्पताल (फर्स्ट-एड पोस्ट) बनाए जाएंगे, प्रत्येक में एक-एक बेड की व्यवस्था होगी।

    ये अस्थाई अस्पताल कारगिल चौक, ज्ञान भवन, दस नंबर गेट और पांच नंबर गेट के पास स्थापित किए गए हैं। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, ट्राली और जीवनरक्षक दवाएं उपलब्ध रहेंगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को और मजबूत किया गया है। साथ ही निजी अस्पतालों से भी अनुरोध किया गया है कि वे पूजा और मेला के दौरान अपने स्टाफ और संसाधनों को पूरी तरह तैयार रखें।

    आइजीआइएमएस के चिकित्साधीक्षक डा. मनीष मंडल ने बताया कि नवमी को ओपीडी भी चलेगी लेकिन दशहरा के दिन गांधी जयंती होने से बंद रहेगी। बावजूद इसके इमरजेंसी सतर्क रहेगी। कोई भी मरीज आएगा और भर्ती की जरूरत होगी तो परेशानी नहीं होगी।

    बताते चलें कि दुर्गा पूजा, दशहरा व मूर्ति विसर्जन के दौरान अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। सभी बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी में बेड आरक्षित रखने को कहा गया है। सरकारी अस्पतालों के कंट्रोल रूम को त्योहारों के चलते 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर अस्पतालों को फोन कर जानकारी ली जा सकती है।

    चिकित्सकीय आपात की स्थिति में इन नंबरों पर करें संपर्क

    • पीएमसीएच कंट्रोल रूम 0612-2300080
    • पीएमसीएच अधीक्षक 9470003549
    • सिविल सर्जन 9470003600
    • न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल 9470003587
    • पटना एम्स अस्पताल 9470702184, 06122451070
    • आइजीआइएमएस 9473191807, 06122297099
    • पीएमसीएच प्रिंसिपल 9470003552
    • राजवंशी नगर एलएनजेपी अस्पताल 9431022000
    • डायल 102 न मिले तो इस नंबर पर कॉल करके लें मदद। डायल 102 या 112 से एंबुलेंस नहीं मिलने पर सिविल सर्जन को 9470003600 पर फोन कर सकते हैं।