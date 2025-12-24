पटना से गुजरने वाली 28 ट्रेनों की कोहरे ने रोकी रफ्तार, तेजस राजधानी 10 घंटे लेट

जागरण संवाददाता, पटना। उत्तर भारत में घने कोहरे और खराब मौसम का असर रेल परिचालन पर लगातार बना हुआ है। बुधवार को पटना जंक्शन सहित दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पाटलिपुत्र स्टेशन से होकर गुजरने वाली कुल 28 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंबित रहीं। ट्रेनों के देरी से चलने के कारण यात्रियों को प्लेटफार्म पर घंटों इंतजार करना पड़ा, वहीं लंबी दूरी के यात्रियों की परेशानियां और बढ़ गईं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस सबसे अधिक 14 घंटे की देरी से चली। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 12 घंटे, जबकि तेजस राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे विलंबित रही। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 11 घंटे 48 मिनट की देरी से चली, वहीं नई दिल्ली से आने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस करीब 7 घंटे लेट रही। मगध एक्सप्रेस 8 घंटे और फरक्का एक्सप्रेस 6 घंटे की देरी से पटना पहुंची।

इसके अलावा, कुंभ एक्सप्रेस और टाटानगर–बक्सर एक्सप्रेस करीब 3-3 घंटे देरी से चलीं। कोटा–पटना एक्सप्रेस 2 घंटे 25 मिनट, इस्लामपुर–हटिया एक्सप्रेस 4 घंटे, विक्रमशिला एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट तथा विभूति एक्सप्रेस 5 घंटे 38 मिनट विलंबित रही। कई ट्रेनों के देर से आने के कारण उनके आगे के परिचालन पर भी असर पड़ा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेनों की रफ्तार घटानी पड़ रही है। इसके चलते समय पालन प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें।

स्टेशनों पर इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि समय पर सूचना न मिलने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड और कोहरे के बीच प्लेटफार्म पर घंटों इंतजार करना मजबूरी बन गया है। मौसम में सुधार होने तक रेल परिचालन पर ऐसे ही असर बने रहने की संभावना जताई जा रही है।