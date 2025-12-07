Language
    फ्लाइट कैंसिल होने से निजी वाहनों का किराया आसमान पर, पटना से दिल्ली पहुंचने में लगा रहा 60 हजार

    By Pawan Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:34 PM (IST)

    विमानों के रद होने और ट्रेनों में सीट न मिलने के कारण सड़क यात्रा महंगी हो गई है। पटना से दिल्ली के लिए इनोवा-क्रेस्टा जैसी गाड़ियों का किराया बढ़कर 6 ...और पढ़ें

    Hero Image

    एयरपोर्ट पर एकत्रित भीड़। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। उड़ानों के लगातार रद होने और ट्रेनों में बर्थ नहीं मिलने का दुष्प्रभाव अब सड़क मार्ग से यात्रा में भी दिखने लगा है।

    संकट को भांप और वाहनों की अचानक बुकिंग बढ़ने से इनोवा-क्रेस्टा जैसी गाड़ियों का किराया आसमान छू रहा है। आम दिनों में जहां पटना से दिल्ली समेत अन्य बड़े शहरों के लिए पांच से छह बड़ी गाड़ियां बुक होती थीं, अब यह संख्या बढ़कर 10 से 15 तक पहुंच गई है।

    पहले इन गाड़ियों का पटना से दिल्ली तक का कुल किराया 45 से 47 हजार तक होता था, जो अब 60 हजार तक पहुंच गया है।

    पहले इनोवा, क्रेस्टा जैसी आरामदायक कारें 18 रुपये प्रति किलोमीटर और करीब पांच हजार रुपये के टोल शुल्क पर बुक होती थीं। ऐसे में यात्रियों को कुल 45 से 47 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे। लेकिन मौजूदा हालात में किराया बढ़कर 25 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है, जबकि टोल शुल्क अलग से लिया जा रहा है।

    इससे दिल्ली तक की एक यात्रा पर करीब 60 हजार रुपये खर्च आ रहे हैं। टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी संचालक साकिब ने बताया कि वाहनों की मांग अचानक बढ़ने से किराया दरों में उछाल आया है। बड़ी गाड़ियों की कमी का फायदा उठाकर स्वतंत्र वाहन चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं।

    उन्होंने बताया कि कार से पटना से दिल्ली पहुंचने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है, इसलिए कई यात्री मजबूरी में महंगा किराया चुकाने को विवश हैं।

