फ्लाइट कैंसिल होने से निजी वाहनों का किराया आसमान पर, पटना से दिल्ली पहुंचने में लगा रहा 60 हजार

जागरण संवाददाता, पटना। उड़ानों के लगातार रद होने और ट्रेनों में बर्थ नहीं मिलने का दुष्प्रभाव अब सड़क मार्ग से यात्रा में भी दिखने लगा है। संकट को भांप और वाहनों की अचानक बुकिंग बढ़ने से इनोवा-क्रेस्टा जैसी गाड़ियों का किराया आसमान छू रहा है। आम दिनों में जहां पटना से दिल्ली समेत अन्य बड़े शहरों के लिए पांच से छह बड़ी गाड़ियां बुक होती थीं, अब यह संख्या बढ़कर 10 से 15 तक पहुंच गई है।

पहले इन गाड़ियों का पटना से दिल्ली तक का कुल किराया 45 से 47 हजार तक होता था, जो अब 60 हजार तक पहुंच गया है। पहले इनोवा, क्रेस्टा जैसी आरामदायक कारें 18 रुपये प्रति किलोमीटर और करीब पांच हजार रुपये के टोल शुल्क पर बुक होती थीं। ऐसे में यात्रियों को कुल 45 से 47 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे। लेकिन मौजूदा हालात में किराया बढ़कर 25 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है, जबकि टोल शुल्क अलग से लिया जा रहा है।