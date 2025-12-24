Language
    बिहार में म‍िठाई के लिए महाभारत; मह‍िलाओं में हुआ विवाद, मेहमानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

    By Braj Kishore Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:07 PM (IST)

    पटना के बाढ़ अनुमंडल में एक श्राद्ध के दौरान मिठाई को लेकर महिलाओं के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मेहमानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। इससे ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना के बाढ़ में म‍िठाई के लिए मारपीट। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, बाढ़ (पटना)। अनुमंडल के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वाजीदपुर (वार्ड संख्या 3) में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है।

    यहां एक घर में चल रहे पिता के श्राद्ध कर्म का मातम उस वक्त चीख-पुकार में बदल गया, जब मिठाई को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया।

    अपनों के बीच हुई इस मारपीट में एक महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    क्या है पूरा मामला?

    घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, वाजीदपुर निवासी चिंतामणी के पिता का निधन हो गया था और घर पर उनके श्राद्ध कर्म का आयोजन चल रहा था।

    इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए चिंतामणी की मौसी इता देवी अपने पूरे परिवार के साथ यहां पहुंची थीं। बताया जाता है कि कार्यक्रम के दौरान मिठाई वितरण को लेकर घर की महिलाओं के बीच अचानक कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह तूतू-मैंमैं इतनी बढ़ गई कि इसने दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प का रूप ले लिया।

    (मारपीट में घायल मह‍िला। जागरण)

    बाहरी लोगों को बुलाकर हमले का आरोप

    पीड़ित पक्ष की ओर से चिंतामणी ने अपने ही भाई और भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विवाद बढ़ने पर दूसरे पक्ष के सौरभ कुमार, संगीता देवी और संतोष कुमार ने षड्यंत्र के तहत बाहरी लोगों को बुला लिया।

    इसके बाद लाठी-डंडों से लैस होकर इन लोगों ने इता देवी और उनके परिवार पर धावा बोल दिया। वहीं दूसरे पर संतोष कुमार का कहना है कि सभी आरोपी बेबुनियाद है।

    भाई के रिश्तेदारों के द्वारा उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी है। उन्होंने कहा कि बाहर से बुलाकर सभी लोगों से मारपीट की गई है।

    मेहमानों को बनाया निशाना

    इस हमले में मेहमान बनकर आईं इता देवी, गुड्डू कुमार, अंजली कुमारी और राधा कुमारी को बुरी तरह पीटा गया। मारपीट में चारों को गंभीर चोटें आईं और वे लहुलुहान हो गए। श्राद्ध जैसे पवित्र मौके पर हुई इस मारपीट से वहां अफरा-तफरी मच गई।

    घायलों की स्थिति सामान्य

    घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, बाढ़ लाया गया।

    यहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर और सामान्य बताई जा रही है।

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    वहीं, इस घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण शांति है और पारिवारिक रिश्तों में दरार आ गई है।