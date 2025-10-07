Bihar Election 2025: क्या कोई मतदाता हेल्पलाइन है? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े ऐसे सवालों के जवाब यहां पढ़ें

Language
    By Digital Desk Edited By: Yogesh Sahu
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में 17 नए बदलाव किए हैं जो मतदाताओं के लिए जानना जरूरी है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा जबकि दूसरे चरण का 11 नवंबर को। कुल 243 सीटों पर चुनाव होगा जिनमें से 203 सामान्य श्रेणी की हैं। Bihar Election 2025 के लिए 7.43 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे।

    Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े ऐसे सवाल आपके मन में भी हैं?

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही सियासी पारा हाई होता जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर बिहार का यह चुनाव काफी खास है। कारण कि चुनाव आयोग ने इस चुनाव से प्रक्रिया में 17 नए बदलाव लाने की बात कही है।

    ऐसे में मतदाताओं के लिए भी इन्हें जानना जरूरी है। बहरहाल, चुनाव आयोग (EC) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की है।

    इसके साथ ही आयोग कहा है कि बिहार के लोग एसआईआर प्रक्रिया के बाद अपने पहले विधानसभा चुनाव में दो चरणों में मतदान करेंगे।

    उधर, दूसरी ओर भाजपा और जदयू का गठबंधन एनडीए और राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के महागठबंधन आईएनडीआईए ने अपनी जीत के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है।

    खैर, चुनाव परिणाम क्यों होंगे यह तो वक्त ही बताएगा। इससे पहले आइए जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़े कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर।

    सवाल 1. पहले चरण का मतदान कब है?

    जवाब: 6 नवंबर

    सवाल 2. दूसरे चरण की वोटिंग कब होगी?

    जवाब: 11 नवंबर

    सवाल 3. वोटिंग होने के बाद मतगणना कब होगी?

    जवाब: 14 नवंबर

    सवाल 4. बिहार में कुल कितनी सीटों पर चुनाव होगा?

    जवाब: 243

    सवाल 5. कितनी विधानसभा सीटें 'सामान्य' श्रेणी की हैं?

    जवाब: 203

    सवाल 6. अनुसूचित जाति के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित हैं?

    जवाब: 38

    सवाल 7. अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित हैं?

    जवाब: 2

    सवाल 8. पहले चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी?

    जवाब: 121

    सवाल 9. दूसरे चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान होगा?

    जवाब: 122

    सवाल 10. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं?

    जवाब: 90,712

    सवाल 11. बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने मतदाता इस बार मतदान करेंगे?

    जवाब: 7.43 करोड़

    सवाल 12. पहली बार वोट देने वाले कितने मतदाता हैं?

    जवाब: 14 लाख

    सवाल 13. बिहार में कुल महिला मतदाताओं की संख्या क्या है?

    जवाब: 3.5 करोड़

    सवाल 14. बिहार में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या क्या है?

    जवाब: 3.92 करोड़

    सवाल 15. बिहार विधानसभा चुनाव में कितने थर्डजेंडर वोटर मतदान करेंगे?

    जवाब: 1,725

    सवाल 16. बिहार में कितने मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं?

    जवाब: 14,000

    सवाल 17. बिहार में कुल कितने मतदाताओं ने घर-द्वार मतदान सुविधा के विकल्प को चुना है?

    जवाब: 85

    सवाल 18. घुड़सवार गश्ती दल कितने मतदान केंद्रों की सुरक्षा करेगा?

    जवाब: 250

    सवाल 19. ऐसे कितने मतदान केंद्र हैं, जहां चुनाव आयोग के अधिकारी नाव से पहुंचेंगे?

    जवाब: 197

    सवाल 20. मतदाता सूची में सुधार के लिए समय सीमा क्या है?

    जवाब: उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने से 10 दिन पहले तक।

    सवाल 21. क्या कोई मतदाता हेल्पलाइन है?

    जवाब: हां, हेल्प लाइन नंबर 1950 है। डायल करें: +91 STD कोड 1950 (उदाहरण के लिए पटना के लिए डायल करें: +91 612 1950)

    सवाल 22. बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा?

    जवाब: 4.53 लाख

    सवाल 23. बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने सेक्टर अधिकारी तैनात किए जाएंगे?

    जवाब: 9,600

    सवाल 24. चुनाव आयोग के कुल कितने अधिकारी मतगणना करेंगे?

    जवाब: 28,300

    सवाल 25. हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सामान्य पर्यवेक्षकों की संख्या कितनी है?

    जवाब: 1

    सवाल 26. चुनाव के लिए सामान्य पर्यवेक्षकों की कुल संख्या कितनी है?

    जवाब: 243

    सवाल 27. कुल कितने पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे?

    जवाब: 38

    सवाल 28. बिहार में कुल कितने दिव्यांग मतदाता हैं?

    जवाब: 7,20,709

