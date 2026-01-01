Language
    आजीविका ग्रुप के नाम पर फर्जी सचिव बनाकर 5 लाख का लोन निकाला, पीड़िता ने की कार्रवाई की गुहार

    By Nagendra Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:23 AM (IST)

    मसौढ़ी नगर परिषद क्षेत्र में एक आजीविका समूह के नाम पर फर्जी सचिव बनाकर केनरा बैंक से पांच लाख रुपये का ऋण निकाल लिया गया। पीड़िता कुमारी मृदुला ने आर ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। नगर परिषद क्षेत्र में एक आजीविका ग्रुप के द्वारा एक फर्जी सचिव बना कर केनरा बैंक से पांच लाख रुपये का लोन निकासी कर लेने का एक मामला प्रकाश में है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। 

    ब्लॉक रोड स्थित वार्ड- 24 के निवासी पिंटू सिंह की पत्नी कुमारी मृदुल्ला का आरोप है कि बिना उसकी जानकारी के शाहीन आजीविका ग्रुप का सचिव बना फर्जी तरीके से एक सीआरपी ने उसके नाम से पांच लाख के लोन की निकासी कर ली है। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब केनरा बैंक से उसे इस संबंध में नोटिस मिली। 

    सात दिनों के अंदर पैसा जमा करने का नोटिस

    आरोप है कि करीब तीन माह पूर्व उसने इस संबंध में इसकी लिखित सूचना नगर परिषद कार्यालय को दी थी। बाबजूद आजतक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जाता है कि केनरा बैंक ने लोन लेने वाले को सात दिनों के अंदर पैसा जमा करने का नोटिस दिया है। 

    इधर जब इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी राजू रंजन से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो घंटी बजने के बाबजूद काल रिसीव नहीं किया जा सका।