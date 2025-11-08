वैशाली एक्सप्रेस से पकड़ा गया फर्जी IAS गौरव का नया खेल! शादी के नाम पर युवती से ठगी, व्यापारी से 99 लाख जब्त

डिजिटल डेस्क, पटना। वैशाली एक्सप्रेस में मोकामा के व्यापारी मुकुंद माधव के साथ पकड़े गए फर्जी IAS अधिकारी गौरव कुमार का नया ठगी का मामला सामने आया है। गौरव खुद को अधिकारी बताकर लोगों से शादी, नौकरी और ठेके दिलाने के नाम पर रुपये ऐंठता रहा है।

पुलिस के अनुसार, गौरव कुमार पहले से ही शहर की युवती के खिलाफ शादी का झांसा देकर ठगी करने के मामले में पुलिस रडार पर था। मुकुंद माधव ने अपने साथ पकड़े गए 99.09 लाख रुपये के संबंध में भी यही नाम लिया।

व्यापारी का बयान और लग्जरी गाड़ी का मामला मुकुंद माधव ने बताया कि उसने गोरखपुर में गौरव कुमार को लग्जरी गाड़ी मुहैया कराई थी। पुलिस ने पुष्टि की है कि गौरव का कोई प्रशासनिक रिकॉर्ड नहीं है और उसका IAS होने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

गौरव का मोबाइल नंबर अब बंद है और उसे सर्विलांस पर रखा गया है। विश्लेषकों का कहना है कि गौरव कुमार पिछले कुछ महीनों से गोरखपुर और वाराणसी के बीच सक्रिय था और संगठित नेटवर्क के जरिए कई लोगों से रकम वसूली करता था। वह खुद को केंद्र सरकार में अधिकारी बता ठेके और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेता था। चुनावी एंगल की जांच आयकर विभाग और जीआरपी यह रकम बिहार चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। बिहार चुनाव आयोग और खुफिया एजेंसियों से प्राथमिक जानकारी जुटाई गई, लेकिन अब तक किसी राजनीतिक व्यक्ति या पार्टी से उसका कोई संबंध सामने नहीं आया। अधिकारियों ने कहा कि अब जांच व्यावसायिक और हवाला नेटवर्क की दिशा में केंद्रित कर दी गई है।