ट्रेन में कैश का खेल! वैशाली एक्सप्रेस में मोकामा के व्यापारी के पास से मिला 99.9 लाख रुपये

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में चुनावी माहौल के बीच नकदी के अवैध प्रवाह पर निगरानी बढ़ाई गई है, इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे बिहार के मोकामा निवासी एक व्यापारी के पास से 99.9 लाख रुपये नकद बरामद हुए। रकम के वैध दस्तावेज न मिलने पर आयकर विभाग ने नकदी जब्त कर व्यापारी को हिरासत में ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नोटों के बंडल देखकर पुलिस हैरान जीआरपी के अनुसार, पकड़ा गया व्यापारी मुकुंद माधव मुजफ्फरपुर जाने के लिए ट्रेन में सवार होने वाला था। नियमित चेकिंग के दौरान जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें नोटों के बंडल देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पूछताछ में व्यापारी रकम का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दे सका और केवल इतना कहा कि यह “व्यावसायिक काम” के लिए है।

मशीन मंगाकर करनी पड़ी गिनती सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह संदेह गहरा गया है कि रकम हवाला नेटवर्क या चुनावी खर्च से जुड़ी हो सकती है। आयकर विभाग ने मौके पर गिनती के लिए मशीन मंगाई, जिसमें 99 लाख 90 हजार रुपये नकद बरामद हुए। टीम ने व्यापारी के मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक खातों और संपर्क सूत्रों की जांच शुरू कर दी है।

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रकम के स्रोत की पुष्टि होने तक इसे विभागीय कब्जे में रखा जाएगा। व्यापारी से पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने नकदी गोरखपुर में किसी से ली थी, लेकिन देने वाले का नाम बताने से इंकार कर दिया।