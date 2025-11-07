ट्रेन में कैश का खेल! वैशाली एक्सप्रेस में मोकामा के व्यापारी के पास से मिला 99.9 लाख रुपये
वैशाली एक्सप्रेस में मोकामा के एक व्यापारी के पास से 99.9 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने व्यापारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नकदी के स्रोत का पता लगाने के लिए आयकर विभाग को भी सूचित किया गया है। मामले की जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में चुनावी माहौल के बीच नकदी के अवैध प्रवाह पर निगरानी बढ़ाई गई है, इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। सुपरफास्ट वैशाली एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे बिहार के मोकामा निवासी एक व्यापारी के पास से 99.9 लाख रुपये नकद बरामद हुए। रकम के वैध दस्तावेज न मिलने पर आयकर विभाग ने नकदी जब्त कर व्यापारी को हिरासत में ले लिया है।
नोटों के बंडल देखकर पुलिस हैरान
जीआरपी के अनुसार, पकड़ा गया व्यापारी मुकुंद माधव मुजफ्फरपुर जाने के लिए ट्रेन में सवार होने वाला था। नियमित चेकिंग के दौरान जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें नोटों के बंडल देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पूछताछ में व्यापारी रकम का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दे सका और केवल इतना कहा कि यह “व्यावसायिक काम” के लिए है।
मशीन मंगाकर करनी पड़ी गिनती
सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह संदेह गहरा गया है कि रकम हवाला नेटवर्क या चुनावी खर्च से जुड़ी हो सकती है। आयकर विभाग ने मौके पर गिनती के लिए मशीन मंगाई, जिसमें 99 लाख 90 हजार रुपये नकद बरामद हुए। टीम ने व्यापारी के मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक खातों और संपर्क सूत्रों की जांच शुरू कर दी है।
आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रकम के स्रोत की पुष्टि होने तक इसे विभागीय कब्जे में रखा जाएगा। व्यापारी से पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने नकदी गोरखपुर में किसी से ली थी, लेकिन देने वाले का नाम बताने से इंकार कर दिया।
यह मामला संवेदनशील है और कई एंगल से जांच जारी है। उन्होंने कहा कि व्यापारी के संपर्कों की सूची तैयार कर ली गई है और यह जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी नकदी कहां से आई और कहां जाने वाली थी।
अनुज सिंह, जीआरपी थाना प्रभारी
