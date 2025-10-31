Bihar Politics: मोदी-शाह से लेकर राहुल-तेजस्वी तक... बिहार चुनाव में जमकर हो रहे पर्सनल अटैक

राज्य ब्यूरो, पटना। पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही वैसे-वैसे चुनावी मैदान में मुद्दे से अधिक व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप सुर्खियां बन रहीं। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव 2025 को ले अपनी पहली चुनावी सभा में यह कह दिया कि वोट के लिए प्रधानमंत्री मंच पर आकर डांस भी कर सकते हैं। छठ के नाम पर नौटंकी कर रहे है। राहुल गांधी के इस वक्तव्य पर भाजपा ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया।

प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में यह कहा कि यह छठ मईया का अपमान है। इसे नौटंकी बताया गया। इसके बाद तो भाजपा के लोग काउंटर अटैक को अपना अस्त्र बनाकर हमलावर हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब-जब राहुल गांधी ने ऐसी अपमानजनक बातें कहीं है तब-तब कमल खिला है राहुल गांधी विरोध करते-करते अपना स्तर बहुत नीचे गिरा चुके हैं। छठ पर्व को नौटंकी बताकर उन्होंने पूरे प्रदेश की आस्था का अपमान किया है।

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि डांस दरअसल राहुल गांधी की संस्कृति रही है, इसलिए वह इस तरह की बात कर रहे। चुनावी दौरे पर बिहार आयीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मसले पर आगे आ गयीं।

उन्होंने कहा कि जो लाेग किसी की मां का अपमान कर सकते हैं वह इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। दिलचस्प बात यह रही कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में सक्रिय तेजप्रताप यादव भी इस प्रकरण में कूद पड़े। उन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी को यह कहां से पता है कि छठ क्या है। बार-बार तो वह विदेश भाग जा रहे।