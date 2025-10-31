Bihar Politics: मोदी-शाह से लेकर राहुल-तेजस्वी तक... बिहार चुनाव में जमकर हो रहे पर्सनल अटैक
वर्तमान चुनावी माहौल में, राजनीतिक दल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। रैलियों और भाषणों में नेता एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं में निराशा बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति है, जिससे राजनीति का स्तर गिर रहा है।
राज्य ब्यूरो, पटना। पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही वैसे-वैसे चुनावी मैदान में मुद्दे से अधिक व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप सुर्खियां बन रहीं।
राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव 2025 को ले अपनी पहली चुनावी सभा में यह कह दिया कि वोट के लिए प्रधानमंत्री मंच पर आकर डांस भी कर सकते हैं। छठ के नाम पर नौटंकी कर रहे है। राहुल गांधी के इस वक्तव्य पर भाजपा ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया।
प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में यह कहा कि यह छठ मईया का अपमान है। इसे नौटंकी बताया गया। इसके बाद तो भाजपा के लोग काउंटर अटैक को अपना अस्त्र बनाकर हमलावर हो गए।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब-जब राहुल गांधी ने ऐसी अपमानजनक बातें कहीं है तब-तब कमल खिला है राहुल गांधी विरोध करते-करते अपना स्तर बहुत नीचे गिरा चुके हैं। छठ पर्व को नौटंकी बताकर उन्होंने पूरे प्रदेश की आस्था का अपमान किया है।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि डांस दरअसल राहुल गांधी की संस्कृति रही है, इसलिए वह इस तरह की बात कर रहे। चुनावी दौरे पर बिहार आयीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मसले पर आगे आ गयीं।
उन्होंने कहा कि जो लाेग किसी की मां का अपमान कर सकते हैं वह इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। दिलचस्प बात यह रही कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में सक्रिय तेजप्रताप यादव भी इस प्रकरण में कूद पड़े। उन्होंने यह कहा कि राहुल गांधी को यह कहां से पता है कि छठ क्या है। बार-बार तो वह विदेश भाग जा रहे।
भाजपा ने प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करायी और यह कहा कि यह आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (4) का उल्लंघन है।
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर डांस वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जताई गई। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है और प्रधानमंत्री के सम्मान के खिलाफ है। यह कांग्रेस की गिरती राजनीतिक संस्कृति को भी दर्शाता है।
