Bihar Election: बिहार में बूथ पर मोबाइल ले जा सकेंगे वोटर, CEC ज्ञानेश कुमार का बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, पटना। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर दो दिन की समीक्षा के उपरांत रविवार को प्रेसवार्ता को भोजपुरी एवं मैथिली में संबोधित करते हुए मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी।

सीईसी ने पत्रकारों को बताया कि ईवीएम स्थल (मतदान कक्ष) के बाहर मतदाताओं को मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में लागू होने वाले 17 नवाचार एवं सुधार संबंधित जानकारी दी।

प्रेसवार्ता में निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के साथ बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद गुंजियाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि अभी काल्पनिक आवास संख्या पूर्णतया समाप्त करना नहीं है।

एसआईआर ऐतिहासिक और पारदर्शी

सीईसी ने मतदाता सूची में सुधार के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को ऐतिहासिक, पारदर्शी और ठोस कदम बताया।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि हाल के दिनों में उठाए गए नये कदम जिसमें डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) की गिनती और फार्म 17 सी से जुड़े प्रावधानों को व्यापक समर्थन मिला है।

आयोग ने चुनाव योजना, इवीएम प्रबंधन, रसद, मतदान केंद्र युक्तिकरण और बुनियादी ढांचे, चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण, जब्ती, कानून और व्यवस्था, मतदाता जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों के हर पहलू पर विस्तृत समीक्षा की।

