पूर्व-मध्य रेलवे का 2025 में शानदार प्रदर्शन: नई रेल लाइनें, कार्गो टर्मिनल और 36 नई ट्रेनें, 77 किमी रूट कवचयुक्त
पूर्व-मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिचालन, माल ढुलाई और यात्री सेवाओं में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। दनियावां-जट डुमरी रेलखंड सहित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व-मध्य रेलवे ने रेलवे परिचालन, माल ढुलाई और यात्री सेवाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ये उपलब्धियां न केवल रेलवे की परिचालन क्षमता और माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि यात्रियों की सुविधा और समय की बचत के साथ-साथ स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती हैं।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि टोरी से बीराटोली (6.5 किमी) रेल लाइन का दोहरीकरण और शिवपुर-टोरी तीसरी लाइन (41.5 किमी) का निर्माण पूरा हो गया।
बिहारशरीफ-अस्थावां, अस्थावां-बरबीघा और बरबीघा-शेखपुरा नई रेल लाइनें तैयार हुईं। इसके साथ ही दनियावां-जट डुमरी (22 किमी) रेलखंड भी पूरा हो गया, जिससे शेखपुरा से जट डुमरी तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया।
सोन नगर-पतरातू (291 किमी) खंड में रिचीगुटा-बेंडी-कुमेंडी और सिगसिगी-उंटारी रोड-मुहम्मदगंज का कार्य पूरा हुआ। नवादा-तिलैया खंड (17.747 किमी), गढ़वा आरओआर फेज-1 (5.10 किमी), सिन्द्री मार्शलिंग यार्ड (3 किमी), हजारीबाग-बानाडाग (4.8 किमी) आदि खंडों का दोहरीकरण कार्य पूर्ण हुआ।
कवच और सिग्नलिंग
77 रूट किलोमीटर पर कवच का कार्य पूर्ण चालू वित्तीय वर्ष में 77 रूट किलोमीटर पर कवच का कार्य पूर्ण किया गया। इसके अलावा 127 किमी के लिए आटोमेटिक ब्लाक सिग्नलिंग चालू कर दी गई। 11 रोड ओवर ब्रिज और चार रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हुआ।
नए कार्गो टर्मिनल और ट्रेनों का परिचालन
पांच नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किए गए, जिनमें हजारीबाग, सिंगरौली, खगड़िया, चौसा और शक्तिनगर शामिल हैं। इस वित्तीय वर्ष में 36 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, जिनमें वंदे भारत, नमो भारत रैपिड रेल, अमृत भारत एक्सप्रेस, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 15 जोड़ी ट्रेनों के मार्ग का विस्तार भी किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।