    'दुलारचंद की हत्या NDA जंगलराज का उदाहरण', RJD नेता सिद्दीकी बोले- जाति देख अफसरों की हो रही पोस्टिंग

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:50 PM (IST)

    मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजद ने सरकार पर हमला बोला है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है और अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तबादलों में धांधली हो रही है और जाति देखकर पोस्टिंग की जा रही है। सिद्दिकी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और अपराध पर नियंत्रण की मांग की है।

    अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एनडीए पर बोला हमला। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। मोकामा में बाहुबली नेता दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राजनीति गरमा गई है। राजद ने इस हत्या को चुनावी साजिश करार देते हुए सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है।

    राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है।

    राजद के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में आर्गेनाइज्ड क्राइम में विगत वर्षों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बावजूद पीएम, गृहमंत्री और एनडीए नेता हमारी सामाजिक न्याय की सरकार को जंगलराज बोलते नहीं थकते। लेकिन जंगलराज आज है, क्योंकि बिहार में अब कानून का राज काम नहीं करता।

    अनंत सिंह 40 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव के समय घूमते हैं यह जंगलराज है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी चुनाव आयोग सोया हुआ है। उन्होंने कहा राजद के शासन की तुलना में आज संघेय अपराध में तीन गुना वृद्धि हुई है।

    सिद्दीकी ने सरकार को घेरते हुए कहा प्रशासन में तबादले का खेल मुख्यमंत्री आवास से संचालित हो रहा है। जाति देख अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग हो रही हैं। उन्होंने कहा पीएम खुद कहते हैं बिहार में 25 वर्ष से जंगलराज है। जिसमें पांच साल हमारे हैं और 20 साल एनडीए के।

    उन्होंने विशेष दर्जे का मुद्दा उठाकर कहा वर्षों पुरानी मांग आज भी पूरी नहीं हुई है। औद्योगिककरण को लेकर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह स्वयं कह चुके हैं बिहार में औद्योगिकरण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेलगाम हुए अपराध पर रोक लगना चाहिए और एनडीए के उम्मीदवार और जो नेता खुलेआम आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनपर कठोर कार्रवाई हो।

    दुलारचंद यादव की हत्या की निष्पक्ष एवं त्वरित गति से जांच हो। इस दौरान राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, तनवीर हसन, बीनू यादव, चित्तरंजन गगन एवं सारिका पासवान समेत दूसरे नेता उपस्थित रहे।