राज्य ब्यूरो, पटना। नये सत्र के लिए राज्य के 91 डा. भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के नामांकन हेतु सोमवार से ऑनलाइन आवेदन जमा लिया जाने लगा।

प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा नामांकन

यह आवेदन पांच फरवरी तक जमा होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा एक तथा छह तक में छात्रों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा।

22 फरवरी को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी और 10 मार्च को परिणाम घोषित होगा। परीक्षा का प्रवेश पत्र 15 से 20 फरवरी के बीच जारी किए जाएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का नामांकन 11 मार्च से लिया जाएगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मुताबिक कक्षा एक में नामांकन ऑनलाइन लाॅटरी प्रणाली से किया जाएगा।

उच्‍चस्‍तरीय श‍िक्षा की व्‍यवस्‍था

जबकि कक्षा छह में नामांकन राज्यस्तरीय लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगा। कक्षा छह की परीक्षा में कुल 100 अंक निर्धारित हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।