सुल्तान से सम्राट की मुलाकात; क्या बिहार से शुरू होगी इस क्रिकेटर की राजनीतिक पारी? देखिये तस्वीरें
पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई। उनके साथ बिहार में खेल खासकर क्रिकेट की बेहतरी पर चर्चा ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। Virendra Sehwag in Patna: मुल्तान के सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात बुधवार को हुई।
इस मुलाकात ने कई कयासों को जन्म दे दिया है। सम्राट चौधरी ने वीरेंद्र सहवाग से अपनी मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है।
एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें हवाई जहाज में वे वीरेंद्र सहवाग के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ दिख रहे हैं।
कयास इस बात का कि क्या वीरेंद्र सहवाग राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। क्या बिहार से ही उनकी राजनीतिक पारी शुरू होगी।
बहरहाल ताजा तस्वीरों की बात करें तो इसमें वीरेंद्र सहवाग के साथ सम्राट चौधरी अपने आवास पर मिलते दिख रहे हैं। उन्होंने सहवाग को प्रतीक चिह्न भी भेंट किया। उनके साथ बिहार में क्रिकेट की बेहतरी पर खास चर्चा की।
युवाओं के आदर्श हैं वीरेंद्र सहवाग
सम्राट चौधरी ने लिखा है-भारत के स्टार क्रिकेटर रहे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर अनेकों कीर्तिमान रचने वाले, मुल्तान के सुल्तान नाम से प्रसिद्ध वीरेंद्र सहवाग का पटना स्थित सरकारी आवास पर आगमन हुआ।
उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत-अभिनंदन किया गया। वीरेंद्र सहवाग लाखों-लाख युवाओं के आदर्श रहे। उनसे बिहार की बेहतरी, खेल जगत में विशेषकर क्रिकेट को लेकर राज्य में अवसर और संभावनाओं पर वृहद संवाद किया।
नीरज चोपड़ा को दी जन्मदिन की बधाई
इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने ओलिंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, ओलिंपिक पदक विजेता, भारत के गौरव एवं विश्वप्रसिद्ध एथलीट नीरज चोपड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं।
आपकी उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं और देश का मान विश्व पटल पर ऊंचा करती है। प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।
