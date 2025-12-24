ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। Virendra Sehwag in Patna: मुल्‍तान के सुल्‍तान के नाम से प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्र‍िकेटर वीरेंद्र सहवाग और बिहार के उपमुख्‍यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात बुधवार को हुई।

इस मुलाकात ने कई कयासों को जन्‍म दे दिया है। सम्राट चौधरी ने वीरेंद्र सहवाग से अपनी मुलाकात की तस्‍वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्‍स पर साझा की है।

एक और तस्‍वीर सामने आई है जिसमें हवाई जहाज में वे वीरेंद्र सहवाग के साथ ही भाजपा के राष्‍ट्रीय कार्यकारी अध्‍यक्ष नितिन नवीन के साथ दिख रहे हैं।

कयास इस बात का क‍ि‍ क्‍या वीरेंद्र सहवाग राजनीत‍ि में कदम रखने जा रहे हैं। क्‍या बिहार से ही उनकी राजनीतिक पारी शुरू होगी।

बहरहाल ताजा तस्‍वीरों की बात करें तो इसमें वीरेंद्र सहवाग के साथ सम्राट चौधरी अपने आवास पर मिलते दिख रहे हैं। उन्‍होंने सहवाग को प्रतीक चिह्न भी भेंट किया। उनके साथ बिहार में क्रिकेट की बेहतरी पर खास चर्चा की।