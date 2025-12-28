Language
    निशांत कुमार की सियासी एंट्री के लिए पटना में भूख हड़ताल, नीतीश के बेटे पर मंत्री दीपक प्रकाश भी बोले

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज है। जदयू से जुड़े मुकुंद सेना ने पटना में 12 घंटे की भूख हड़ताल की, जि ...और पढ़ें

    Hero Image

    भूख हड़ताल करते मुकुंद सेना के कार्यकर्ता। जागरण

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति‍ में एंट्री की जोर-शोर से चर्चा हो रही है। JDU के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से भी इसकी मांग होने लगी है। 

    आरएलएम के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे व राज्‍य सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने भी कहा है कि युवाओं को राजनीति‍ में आना चाहिए।  

    12 घंटे की भूख हड़ताल 

    अब जनता दल युनाइटेड से जुड़े मुकुंद सेना के कार्यकर्ताओं ने गर्दनीबाग स्‍थ‍ित धरनास्‍थल पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। 

    हाड़ कंपाने वाली ठंड में भी कार्यकर्ता भूख हड़ताल कर रहे हैं। मुकुंद सेना के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मुकुंद कुमार के नेतृत्‍व में भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ताओं ने निशांत को राजनीति‍ में लाने की मांग की।

    मुकुंद कुमार ने कहा कि वे पढ़े-लिखे युवा हैं। उन्‍हें राजनीत‍ि में मौका मिलना चाहिए। वे पार्टी के साथ बिहार की बागडोर भी संभाल सकते हैं। 

    समर्थकों ने कहा कि 12 घंटे की भूख हड़ताल के बाद भी उनकी मांगें नहीं सुनी गईं तो अगली बार जेपी गोलंबर के नीचे 24 घंटे का ऐसा ही आंदोलन करेंगे।

    उत्‍तराध‍िकारी के रूप में आएं निशांत 

    अंदोलनकारियों ने नीतीश कुमार से अपील की है कि निशांत को पार्टी में राजनीत‍िक जिम्‍मेदारी सौंपें। नीतीश जी को परिवारवाद से उन्‍हें काफी चीढ़ है।

    लेकिन सभी जात‍ि, सभी धर्म के लोग निशांत में बिहार का भविष्‍य देख रहे हैं। अभी वे सीएम की छत्रछाया में राजनीति‍ को परवान चढ़ाएं। 

    निशांत, कार्यालय में, संगठन के लोगों को ज्‍यादा से ज्‍यादा समय देने की जरूरत है। इसके लिए एक अक्‍टूबर से हस्‍ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। अजय कुमार सिंह, रविरंजन सिंह, संतोष वैश्‍य समेत अन्‍य कार्यकर्ता भूख हड़ताल कर रहे हैं।  

    बता दें कि जदयू के कार्यकारी राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष संजय झा ने भी कहा था कि निशांत को राजनीत‍ि में आना चाहिए।हालांक‍ि, इसका फैसला स्‍वयं उन्‍हें ही करना है।  

     