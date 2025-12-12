Language
    'ऐसी बातें...', RLM विधायक के बयान से दीपक प्रकाश खफा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अंदरूनी सियासत तेज

    By Arun Ashesh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने पार्टी नेतृत्व के रवैये पर नाराजगी जताई है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि राजनीति में सफलता स ...और पढ़ें

    दीपक प्रकाश (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने पार्टी नेतृत्व के रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को उन्होंने बिना किसी का नाम लिए फेसबुक पर एक पोस्ट किया। 

    इसमें उन्होंने लिखा, ''राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीति

    यां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगें, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है। वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है।''

    महतो के इस पोस्ट को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को संबोधित माना जा रहा है। उनके पुत्र और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने महतो के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पारिवारिक मामला है। इसे परिवार के स्तर पर ही सुलझा लेना चाहिए। सार्वजनिक मंचों पर इसकी चर्चा उचित नहीं है। 

    रामेश्वर महतो के पोस्ट को नहीं देखा 

    हालांकि संवाददाताओं से बातचीत के दौरान प्रकाश ने कहा कि अभी तक उन्होंने रामेश्वर महतो के पोस्ट को देखा नहीं है। महतों की नाराजगी दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने को लेकर ही है। 

    पार्टी बचाने के लिए बेटे को बनाया मंत्री

    इसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही कह दिया था कि पार्टी को बचाए रखने के लिए यह निर्णय लिया। उन्होंने इसका भी उल्लेख किया था कि किस तरह उनकी पूर्ववर्ती पार्टी रालोसपा की टिकट पर सांसद और विधायक बने लोग दूसरे दलों में चले गए थे। मालूम हो कि रामेश्वर महतो पहले जदयू के विधान पार्षद थे। बाद में रालोमो में शामिल हुए। अभी विधायक हैं।