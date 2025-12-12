Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टेंशन! अपने ही विधायक ने नीयत पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में एनडीए की सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अब परिवारवाद के खिलाफ बगावत के आवाज उठने शुरू हो गए हैं। पार्टी में परिवारवाद का विरोध पहले जहां सिर्फ संगठन तक ही सीमित था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी कड़ी में बाजपट्टी से रालोमो विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए एक पोस्ट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद पर निशाना साधा है। रामेश्वर महतो का पोस्ट रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगें, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता।