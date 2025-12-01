Language
    दानापुर रेल मंडल के 6 स्टेशनों पर होगी टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति, 8 दिसंबर तक करें आवेदन

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:56 PM (IST)

    पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल ने छह स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (एसटीबीए) की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक आठ दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह नियुक्ति जट डुमरी जंक्शन, फजलचक, तोप सरथुआ, अस्थावां, बरबीघा और सरसा जमालपुर स्टेशनों के लिए है। आवेदकों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

    जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल ने छह रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (एसटीबीए) की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। रेलवे प्रशासन ने इच्छुक आवेदकों से आठ दिसंबर तक मुहरबंद लिफाफे में आवेदन जमा करने को कहा है। आवेदन जमा होने के बाद उसी दिन दोपहर एक बजे निविदा बॉक्स खोला जाएगा।

    जिन स्टेशनों के लिए एसटीबीए नियुक्त किए जाने हैं, उनमें जट डुमरी जंक्शन, फजलचक, तोप सरथुआ, अस्थावां, बरबीघा और सरसा जमालपुर शामिल हैं। इन स्टेशनों पर टिकट उपलब्धता को बेहतर बनाने और यात्रियों को सुगम सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की गई है। चयनित एजेंटों को तीन वर्ष की अवधि के लिए यह कार्य आवंटित किया जाएगा।

    रेलवे द्वारा जारी शर्तों के अनुसार आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा वह संबंधित जिले का निवासी होना चाहिए।

    आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र (छह माह से अधिक पुराना न हो), निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र और शपथ-पत्र जमा करना आवश्यक है। साथ ही एनएसजी-6 श्रेणी स्टेशन के लिए 2,000 रुपये और एनएसजी-5 श्रेणी के लिए 5,000 रुपये ईएमडी (डिमांड ड्राफ्ट) के रूप में जमा करना होगा।

    सफल आवेदक को रेलवे के नियमों के अनुसार सुरक्षा राशि भी जमा करनी होगी। एसटीबीए को टिकट बिक्री का दैनिक लेखा-जोखा स्टेशन मास्टर को सौंपना होगा। टिकट बिक्री पर रेलवे द्वारा निर्धारित स्लैब के अनुसार कमीशन देय होगा, जिसमें अधिक बिक्री पर न्यूनतम कमीशन 4 प्रतिशत निर्धारित है।

