दानापुर रेल मंडल के 6 स्टेशनों पर होगी टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति, 8 दिसंबर तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल ने छह रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (एसटीबीए) की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। रेलवे प्रशासन ने इच्छुक आवेदकों से आठ दिसंबर तक मुहरबंद लिफाफे में आवेदन जमा करने को कहा है। आवेदन जमा होने के बाद उसी दिन दोपहर एक बजे निविदा बॉक्स खोला जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिन स्टेशनों के लिए एसटीबीए नियुक्त किए जाने हैं, उनमें जट डुमरी जंक्शन, फजलचक, तोप सरथुआ, अस्थावां, बरबीघा और सरसा जमालपुर शामिल हैं। इन स्टेशनों पर टिकट उपलब्धता को बेहतर बनाने और यात्रियों को सुगम सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की गई है। चयनित एजेंटों को तीन वर्ष की अवधि के लिए यह कार्य आवंटित किया जाएगा।

रेलवे द्वारा जारी शर्तों के अनुसार आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा वह संबंधित जिले का निवासी होना चाहिए। आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र (छह माह से अधिक पुराना न हो), निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र और शपथ-पत्र जमा करना आवश्यक है। साथ ही एनएसजी-6 श्रेणी स्टेशन के लिए 2,000 रुपये और एनएसजी-5 श्रेणी के लिए 5,000 रुपये ईएमडी (डिमांड ड्राफ्ट) के रूप में जमा करना होगा।