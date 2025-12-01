31 रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को प्राथमिकता

मनीष कुमार, समस्तीपुर। रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट (जनरल टिकट) बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे।

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, सामान्य डाक या हाथों-हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

रेलवे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की जाएगी। चयनित उम्मीदवार को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, स्व-प्रमाणित फोटो, निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

इस योजना के तहत मैट्रिक (10वीं) पास बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रेलवे ने इसे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। चयनित एजेंट अपने-अपने स्टेशन पर अनारक्षित टिकट जारी करेंगे और इसके बदले रेलवे द्वारा कमीशन प्रदान किया जाएगा।

समस्तीपुर मंडल के जिन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती की जाएगी, उनमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, बापूधाम मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी, बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज, जनकपुर रोड, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, रुसेरा घाट, सिमरी बख्तियारपुर, चकिया, सुगौली, बगहा, बैरगनिया, लहरिया सराय, हरी नगर, बनमनखी, सकरी, पूर्णिया कोर्ट, मुरलीगंज, हसनपुर रोड, मोतीपुर, ललित ग्राम और खुदीराम बोस पूसा स्टेशन शामिल हैं।