Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    31 रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती शुरू, मैट्रिक पास युवाओं को प्राथमिकता

    By Manish Kumar Roy Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति शुरू हो गई है। रेलवे के अनुसार, एजेंटों को टिकट जारी करने पर कमीशन मिलेगा। मैट्रिक पास बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम यात्रियों को टिकट सुविधा प्रदान करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए उठाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मनीष कुमार, समस्तीपुर। रेलवे ने समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट (जनरल टिकट) बनाने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, एजेंटों को टिकट जारी करने के एवज में निर्धारित दर से कमीशन दिया जाएगा। इस बहाली प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों से 26 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, सामान्य डाक या हाथों-हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद जमा होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

    रेलवे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की जाएगी। चयनित उम्मीदवार को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, स्व-प्रमाणित फोटो, निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

    इस योजना के तहत मैट्रिक (10वीं) पास बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रेलवे ने इसे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। चयनित एजेंट अपने-अपने स्टेशन पर अनारक्षित टिकट जारी करेंगे और इसके बदले रेलवे द्वारा कमीशन प्रदान किया जाएगा।

    समस्तीपुर मंडल के जिन स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती की जाएगी, उनमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, बापूधाम मोतिहारी, जयनगर, सीतामढ़ी, बेतिया, मधुबनी, नरकटियागंज, जनकपुर रोड, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, रुसेरा घाट, सिमरी बख्तियारपुर, चकिया, सुगौली, बगहा, बैरगनिया, लहरिया सराय, हरी नगर, बनमनखी, सकरी, पूर्णिया कोर्ट, मुरलीगंज, हसनपुर रोड, मोतीपुर, ललित ग्राम और खुदीराम बोस पूसा स्टेशन शामिल हैं।

    रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस पहल से यात्रियों को टिकट सुविधा सहज मिलेगी और स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा।