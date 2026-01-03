किसानों के लिए खुशखबरी! बिहार के हर पंचायत में बनेगा कस्टम हायरिंग सेंटर, रेंट पर मिलेंगे आधुनिक कृषि यंत्र

राज्य ब्यूरो, पटना। लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की सहज, सुलभ एवं किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।

इसका लक्ष्य यह है कि आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में जो किसान असमर्थ हैं, उनके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर वरदान सिद्ध होंगे।

किसानों को मामूली किराए पर जुताई, बुआई-रोपनी, कटाई, हार्वेस्टिंग एवं थ्रेसिंग जैसे कार्यों हेतु सभी प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र प्राप्त कर सकेंगे।

इससे खेती की लागत घटेगी, कार्य समय पर पूरे होंगे और उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। प्रत्येक कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये की परियोजना लागत निर्धारित है, जिसके अंतर्गत स्थानीय फसल चक्र के अनुसार किसानों के लिए आवश्यक आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।