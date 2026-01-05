सीयूईटी यूजी 2026 के लिए 30 जनवरी तक करें आवेदन, 11 मई से होगी परीक्षा

जागरण संवाददाता, पटना। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस बार दो महीने पहले शुरू कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अनुसार 30 जनवरी 2026 तक आनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। करेक्शन विंडो दो से चार फरवरी तक खुला रहेगा। परीक्षा 11 से 31 मई तक आयोजित की जाएगी।

परीक्षा के लिए पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ऐसे में छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल डोमेन और विषय चयन को लेकर है। इस बार छात्रों को कुल पांच विषय ही चुनने होंगे। विकल्पों में 23 डोमेन सब्जेक्ट, 13 भाषाएं व एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा।

कुल 37 विषयों में से किसी पांच विषयों का चयन करना होगा। 2022 में जहां नौ, 2023 में 10 और 2024 में छह विषय चुनने का विकल्प था। इसी तरह 2025 से इसे घटाकर पांच कर दिया गया था। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में होगी। हर पेपर के लिए 60 मिनट समय दिया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 50 (सभी अनिवार्य) होगी। सही उत्तर पर पांच अंक दिया जाएगा।