    CUET UG 2026: सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मई में होगी परीक्षा, NTA ने जारी की गाइडलाइन और सिलेबस 

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:45 AM (IST)

    NTA ने CUET UG 2026 के उम्मीदवारों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि परीक्षा मई में आयोजित होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर cuet.nt ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (सीयूईटी यूजी) 2026 के उम्मीदवारों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एनटीए के अनुसार, परीक्षा मई में आयोजित होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवार वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

    हालांकि, अभी आवेदन की तिथि जारी नहीं की गई है। एनटीए ने स्पष्ट किया कि आनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और कक्षा 10वीं की मार्कशीट में नाम या अन्य विवरण मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

    इससे उम्मीदवारों को दस्तावेजों से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करने में सुविधा होगी। विद्यार्थी हर जानकारी व नोटिस के लिए वेबसाइट nta.ac.in और cuet.nta.nic.in पर देख सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी।

    वेबसाइट पर देख सकते हैं सिलेबस

    विद्यार्थी वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर विषयवार सिलेबस देख सकते हैं। इस बार सिलेबस काफी पहले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया है ताकि उन्हें फायदा मिल सके। डोमेन विषय के लिए सिलेबस वही है, जो विद्यार्थी 12वीं में पढ़ते हैं। सिलेबस को अलग-अलग विभाग में बांटा गया है। इनमें भाषाएं, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट शामिल हैं।

    लैंग्वेज सब्जेक्ट

    इंग्लिश सहित कई भारतीय और विदेशी भाषाएं शामिल हैं। यह सेक्शन मुख्य रूप से यह देखता है कि जो पढ़ते हैं, उसे वे कितनी अच्छी तरह समझते हैं। शब्दों और वाक्यों के साथ ही व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

    डोमेन विषय

    कक्षा 11वीं और 12वीं से जुड़े फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलाजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनामिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पालिटिकल साइंस, सोशियोलाजी, साइकोलाजी, कंप्यूटर साइंस और इनवायरनमेंटल स्टडीज जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग पीडीएफ उपलब्ध है।

    जनरल टेस्ट

    इस सिलेबस में जनरल नालेज, करेंट अफेयर्स, बेसिक मैथमेटिक्स, लाजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी शामिल हैं। यह सेक्शन सोचने की स्किल्स और रोजाना की घटनाओं के बारे में जागरूकता को टेस्ट करता है।

    यूजीसी नेट 31 से, प्रवेश पत्र किया गया जारी

    एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए रविवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया। 31 दिसंबर को जिन्हें परीक्षा देनी है, वे प्रवेश पत्र पोर्टल ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

    यूजीसी नेट के 85 विषयों के लिए कंप्यूटर-आधारित टेस्ट मोड का उपयोग किया जाएगा। परीक्षा देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 31 दिसंबर, दो, तीन, पांच, छह और सात जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। दो पाली में सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक परीक्षा होगी।

    पेपर 1 में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर 50 सवाल होंगे, जबकि पेपर 2 में अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विषय पर 100 सवाल पूछे जाएंगे। एनटीए ने कहा कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र और मूल फोटो आइडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आइडी) साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

    नीट पीजी सेकेंड राउंड में प्रवेश आज तक

    बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (बीसीईसीईबी) ने नीट पीजी 2025 काउंसिलिंग के दूसरे राउंड की संशोधित सीट अलाटमेंट सूची जारी कर दी है। एमडी, एमएस, पीजी मैडम और डीएनबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट (bceceboard.bihar.gov.in)पर जाकर इसे देख सकते हैं।

    सीट मिलने वाले अभ्यर्थियों को 29 दिसंबर तक आवंटित मेडिकल कालेज में रिपोर्ट करना होगा। छात्र को सभी मूल प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी है, जहां उनके कागजातों का सत्यापन होगा।