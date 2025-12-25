CTET February 2026: सीटीईटी उम्मीदवारों को मिला एक और मौका, 27 दिसंबर से भरे जाएंगे आवेदन
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 दिसं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) फरवरी 2026 के लिए आवेदन पूरा नहीं कर पाने वाले एक लाख, 61 हजार, 127 अभ्यर्थियों को बोर्ड एक और मौका दिया है।
इन अभ्यर्थियों के लिए सीबीएसई ने आवेदन के लिए पोर्टल खोलने का फैसला लिया है। अंतिम रूप से आवेदन जमा करने के लिए एक बारे पुन: 27 दिसंबर 11 बजे से 30 दिसंबर रात 11:59 बजे तक पोर्टल खोला जाएगा।
उम्मीदवार पोर्टल https://ctet.nic.in पर जाकर लॉगइन कर अपना आवेदन पूरा कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन अधूरे रह गए थे, वह इस अवधि में आवेदन जमा करेंगे।
इन उम्मीदवारों ने पिछली आवेदन अवधि (27 नवंबर से 18 दिसंबर) के दौरान रजिस्ट्रेशन तो शुरू किया था, लेकिन उसे अंतिम रूप से जमा नहीं किया था। जिसके कारण इनका आवेदन अधूरा रह गया और अंतिम तिथि बीत जाने के बाद पोर्टल बंद कर दिया गया। ऐसे उम्मीदवारों की ओर से बोर्ड के पास अनुरोध आ रहे थे।
बोर्ड ने कहा है कि चूंकि यह परीक्षा लगभग एक साल के अंतराल पर आयोजित हो रही है, ऐसे में ये अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित न रहें इसके लिए उन्हें यह मौका दिया जा रहा है। बोर्ड ने कहा कि इस दौरान कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। इस परीक्षा के लिए कुल 25 लाख 30 हजार 436 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए नौ जनवरी तक आवेदन
दूसरी ओर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2026-28 में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ा दी है।
अभ्यर्थी 26 दिसंबर से नौ जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित थी। जिसे परीक्षा समिति ने छात्र हित में बढ़ा कर नौ जनवरी तक कर दिया है।
