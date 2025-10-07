बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने कसा शिकंजा, 184 अपराधियों पर लगा CCA; 29 कंपनी फोर्स तैनात

जागरण संवाददाता, पटना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने सोमवार को बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों, माफिया व चुनाव को प्रभावित करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है।

अबतक जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 के तहत 23 हजार 345 अपराधियों व उपद्रवियों को चिह्नित किया गया है। इनमें से 8,931 लोगों से बीएनएसएस की धारा 135 के तहत सुरक्षा बांड भराया जा चुका है।

थानों में नियमित रूप से कैंप कोर्ट लगाकर उपद्रवियों से सुरक्षा बांड भरवाया जा रहा है ताकि चुनावी माहौल में किसी प्रकार की अराजकता की गुंजाइश न रहे। जनवरी से अबतक क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी सीसीए-3 के तहत 184 प्रस्तावों पर आदेश पारित किए जा चुके हैं।

इनमें से कुछ को जिले के ही थानों तो कुछ को दूसरे जिलों के थानों में हाजिरी लगाने को कहा गया है। डीएम ने कहा कि मद्य निषेध अधिनियम के प्रविधानों को सख्ती से लागू कराया जा रहा है।

डीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान शांति भंग करने की किसी भी चेष्टा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संवेदनशील बूथों को किया जा रहा चिह्नित

एसएसपी ने कहा कि अभी संवेदनशील बूथों को चिह्नित किया जा रहा है। भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए दियारा व नदी क्षेत्रों में सख्त निगरानी की व्यवस्था की गई है।

यहां वाटर यानी नावों से पेट्रोलिंग कराई जाएगी। साथ ही घोड़ों से निगरानी की भी व्यवस्था की गई है।अभी कुल 29 कंपनी फोर्स मिली है, जिन्हें विधानसभा वार सीमा क्षेत्रों पर तैनात किया गया है।

जल्द ही और फोर्स मिलने वाली है। जिले के सीमा क्षेत्रों में 32 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। जिले के अंदर के क्षेत्रों में जल्द ही और चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव जिले में हों, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।