PM मोदी से बिहार के लाल की होगी दूसरी मुलाकात, 14 साल के स्टार बल्लेबाज को मिलेगा सम्मान

जागरण संवाददाता, पटना। ताबड़तोड़ पारियां खेल देश-विदेश में चर्चा बटोर रहे क्र‍िकेटर वैभव सूर्यवंशी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट करेंगे। 14 वर्षीय खिलाड़ी की यह पीएम से दूसरी मुलाकात होगी। इसके पहले पटना एयरपोर्ट पर वैभव अपने पिता संजीव सूर्यवंशी एवं माता आरती सूर्यवंशी के साथ पीएम से मिले थे। पीएम से भेंट करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी वैभव भेंट करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कम उम्र में असाधारण प्रदर्शन कर ख्याति बटोर रहे समस्तीपुर के बल्लेबाज को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। सूत्रों के अनुसार वैभव की राष्‍ट्रपत‍ि और पीएम से यह मुलाकात गुरुवार को हो सकती है।

यह सिर्फ शुरुआत, हासिल होंगे और मील के पत्थरः बीसीए अध्यक्ष विजय हजारे ट्राफी में बिहार टीम के कीर्तिमान बनाने पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए यह गौरवपूर्ण क्षण है।

वैभव सूर्यवंशी, शकीबुल गनी और आयुष लोहारुका की पारियां खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ द्वारा किए जा रहे निरंतर परिश्रम को दर्शाते हैं। टीम के निर्भीक दृष्टिकोण और अनुशासन के लिए बधाई देते हुए बीसीए अध्यक्ष ने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ शुरुआत है, आने वाले वर्षों में कई और मील के पत्थर हासिल किए जाएंगे। वैभव ने दिखाया दम विजय हजारे ट्राफी के प्लेट ग्रुप मुकाबले में बुधवार को बिहार ने चौके-छक्कों की वर्षा कर अरुणाचल प्रदेश को बेदम कर दिया। मैच में कुल 49 चौके 38 छक्के जड़े गए। 574 रन 11.48 के रन रेट से बने।