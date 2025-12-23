Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बालू माफिया पर नकेल कसने की तैयारी, बिहार में 400 पुलिस बल तैनात करने का प्रस्ताव

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    अवैध बालू खनन और परिवहन पर रोक के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने गृह विभाग को विभिन्न जिलों में 400 पुलिस बल की तैनाती का प्रस्ताव भेजा है। उप मुख्यमंत् ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। अवैध बालू खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने गृह विभाग को विभिन्न जिलों में 400 पुलिस बल की तैनाती का प्रस्ताव भेजा है। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के कार्य कलाप की समीक्षा के क्रम में यह प्रस्ताव गृह विभाग को दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में विभाग के सचिव देवेश सेहरा, निदेशक मनेश कुमार मीणा, भारत भूषण प्रसाद, सहायक निदेशक, सभी जिला के खनिज विकास पदाधिकारी मौजूद रहे।

    लगातार छापेमारी के निर्देश:

    बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर लगातार छापेमारी जारी रखी जाए तथा राजस्व संग्रह में तेजी लाई जाए। तीन दिनों के अंदर निर्धारित राजस्व संग्रह लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। जो अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे उनकी जवाबदेही तय होगी। संवेदनशील घाटों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, बिना नंबर प्लेट या ओवरलोड वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और जिलों में खान व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

    मंत्री ने कहा लक्ष्य से पीछे चल रहे जिलों पटना, रोहतास, औरंगाबाद, गया से अलग से निदेशक स्वयं बैठक करें। बैठक में बालू माफिया पर शिकंजा कसने के लिए गृह विभाग को जिलों में चार सौ पुलिस बल तैनात करने का प्रस्ताव भी दिया गया।

    बालू घाट मार्गो पर लगेंगे कैमरे:

    मंत्री सिन्हा ने बैठक में निर्देश दिए कि बालू घाट जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी लगाए जाएं। जिन घाटों की नीलामी नहीं हुई है वहां नीलामी प्राथमिकता में करें। उन्होंने जब्त बालू का 15 दिनों के अंदर निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया।

    बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि ईंट एवं बालू भट्ठों व बालू घाटों पर काम करने वाले कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार संबंधी सभी लाभ मिल सकें। बालू भंडारण लाइसेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग 29 दिसंबर एवं 16 जनवरी को विशेष जागरूकता शिविर आयोजित करने पर भी बैठक में सहमति बनी।

    दरभंगा के खान निरीक्षक को निलंबित करने का निर्देश

    खान एवं भू-तत्व मंत्री काम में कोताही करने और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में अनियमितता के मामले में संज्ञान लेते हुए दरभंगा जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को स्पष्टीकरण देने एवं खान निरीक्षक पर लगे आरोपों की समीक्षा के बाद उन्हें निलंबित करने का निर्देश दिया गया।

    मंत्री सिन्हा ने कहा कि कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही या मिलीभगत करते पाए जाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।