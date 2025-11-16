राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Chunav 2025 में कांग्रेस एक बार फिर पराजित रही। यह हार सिर्फ संयोग या राजनीतिक हवा का रुख नही थी।

बल्‍क‍ि यह अनेक ऐसे निर्णयों का नतीजा रही जिनमें रणनीतिक स्पष्टता की कमी और संगठनात्मक कमजोरियां साफ दिखी।

प्रदेश अध्‍यक्ष व अल्‍लावारू के खिलाफ रणनीत‍ि

करीब 15 वर्ष के बाद सबसे खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के खिलाफ बड़ी बगावत की रणनीति बन रही है।

कांग्रेस के अंदर खान के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के कई वरिष्ठ और युवा नेता अब खुलकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

नेता-कार्यकताओं के आरोप हैं कि परंपरागत सीटों तक पर बेहद खराब प्रदर्शन और टिकट बंटवारे में हुई कथित मनमानी ने बिहार की राजनीति में कांग्रेस को कमजोर कड़ी बना दिया है।

चेहरे और रैलियों से नहीं जीते जाते चुनाव

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि बिहार जैसे जटिल सामाजिक-राजनीतिक राज्य में चुनाव केवल गठबंधन, चेहरे और रैलियों से नहीं जीते जाते।

बूथ स्तर तक मजबूत पकड़, समय पर सही फैसले और जनता के मुद्दों पर जीता जाता है। कांग्रेस इन मोर्चों पर पिछड़ गई।

इसके अलावा पार्टी ने चुनावी जमीन पर उतने आक्रामक और संगठित तरीके से काम नहीं किया जितनी जरूरत थी। गठबंधन प्रबंधन में भी गड़बड़ी रही।

दिल्‍ली के संपर्क में हैं कई नेता

राजद के साथ तालमेल को लेकर शुरू से अंत तक असमंजस और खींचतान रही। सीट शेयरिंग में असंतोष, कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला, और रणनीतिक एकरूपता के अभाव में महागठबंधन का वोट बैंक को बिखेरता रहा।