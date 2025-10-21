Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Election: 'रातों-रात पार्टी बदली, मोटा पैसा खर्च कर पा लिया कांग्रेस से टिकट', आनंद माधव का आरोप

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:52 PM (IST)

    बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है। आनंद माधव ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर पैसे और पहुंच वाले लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कई नेताओं ने रातों-रात पार्टी बदलकर कांग्रेस से टिकट हासिल किया है। उन्होंने पार्टी आलाकमान से बिहार प्रभारी और अध्यक्ष के खिलाफ जांच की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    'रातों-रात पार्टी बदली, मोटा पैसा खर्च कर पा लिया कांग्रेस से टिकट', आनंद माधव का आरोप

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की राजनीति में टिकट बंटवारे के पहले समीकरण तेजी से बदलते हैं। समीकरण बदलते ही नेताओं की वफादारी भी बदल जाती है। इस बार विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं, जिन्होंने रातों-रात पार्टी बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया और टिकट पाने में सफल रहे। यह कहानी सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद की नहीं, बल्कि पैसों और पहुंच की ताकत की भी झलक देती है। यह आरोप कांग्रेस सुल्तानगंज से कांग्रेस के टिकट के दावेदार और पार्टी के रिसर्च विभाग के अध्यक्ष आनंद माधव ने लगाए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनंद माधव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में टिकट वितरण इस बार पूरी तरह मैनेजमेंट पर निर्भर रहा। कई पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं को किनारे कर ऐसे चेहरों को मौका दिया गया जिनकी पहचान या तो आर्थिक रूप से मजबूत होने की है या फिर ऊपर तक पहुंच रखने की। उन्होंने कहा कि लालगंज में पार्टी ने मोटा पैसा लेकर आदित्य कुमार को टिकट दिया और राजद की शिवानी का नाम सामने आते ही मोटा पैसा लेकर नाम वापस भी ले लिया।

    सोनवर्षा से जिस सरिता पासवान को सांसद पप्पू यादव ने टिकट दिलाया वे आठ अक्टूबर तक लोक जनशक्ति पार्टी आर की सदस्य थीं। कुम्हरार से कांग्रेस ने इंद्रदीप चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया उनका संबंध भाजपा-आरएसएस से है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की एक पोस्ट तक नहीं डाली उन्हें कांग्रेस ने टिकट थमा दिया। उन्होंने कहा कि नौतन से कांग्रेस ने अमित गिरि को सिंबल दिया है उनका भाजपा से संबंध है और जो कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं।

    इनके अलावा 23 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने वाली श्याम बिहारी प्रसाद को रक्सौल से, छह अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होने वाले मनोज विश्वास को पार्टी ने फारबिसगंज से उम्मीदवारी दे दी। आनंद माधव ने पार्टी आलाकमान से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और अध्यक्ष व सीएलपी लीडर के खिलाफ जांच की मांग की और कहा पार्टी को बेचने वालों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा।