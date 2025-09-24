कांग्रेस की बिहार पर नजर, 85 साल बाद पटना में हो रही बड़ी बैठक; 225 टॉप लीडर होंगे शामिल

आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यसमिति की विस्तारित बैठक हो रही है। मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जल्द पहुंचेंगे। 85 साल बाद हो रही इस बैठक में 225 से ज्यादा नेता भाग लेंगे। बारिश के बावजूद तैयारियां पूरी हैं और शहर में कांग्रेस के झंडे लगाए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। आजादी के बाद देश में पहली बार कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की विस्तारित बैठक की तैयारियां करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का पटना आगमन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पटना पहुंच चुके हैं। इनके अलावा दूसरे नेताओं का पटना पहुंचने का सिलसिला जारी है। पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को कार्यक्रम के ठीक पहले पटना पहुंचेंगे। करीब 85 साल बाद पटना में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें 225 से ज्यादा बड़े नेता भाग लेंगे।

आजादी के बाद पहली बार बिहार में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक के लिए प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने करीब-करीब तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि, दिन में हुई बारिश की वजह से जारी तैयारियों में कुछ देर का विघ्न पड़ा। बारिश रुकते ही एक बार फिर युद्धस्तर पर बचे कार्यों का पूरा करने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस ने आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई तैयारियां की हैं।

शहर की सड़कों पर कांग्रेस के झंडों की कतारें और नेताओं के स्वागत-सूत्रों से सजी होर्डिंग्स इस बात का संकेत देती हैं कि कांग्रेस ने लंबे अरसे बाद बिहार को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होने वाले एक दिन के इस आयोजन के लिए बड़े नेताओं का पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पटना पहुंच चुके हैं। ये बड़े नेता पहुंच चुके बिहार साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेत, नासिर हुैसन, अजय माकन, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी अजय लल्लू, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान चिब समेत कई प्रदेशों के बड़े नेता पटना पहुंच चुके हैं।