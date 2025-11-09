Language
    'घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं पीएम मोदी', अखिलेश सिंह ने लगाए गंभीर आरोप

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:42 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को अस्वस्थ घोषित करने की साजिश रच रही है। उन्होंने सृजन घोटाले के आरोपियों को प्रधानमंत्री द्वारा अभिवादन करने और युवाओं के साथ अन्याय करने की बात कही। प्रणव झा ने कहा कि बिहार में भाजपा अन्याय के खिलाफ हार जाती है, क्योंकि यहां न्याय और भाईचारे की भावना है।

    Hero Image

    प्रेसवार्ता करते अखिलेश सिंह, प्रणव झा व कौकब कादरी। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि चुनाव परिणाम घोषित होते ही प्रथम चरण में महागठबंधन को बढ़त मिलेगी।

    साथ ही भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि वह नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने की साजिश रच रही है। डॉ. सिंह रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।

    डॉ. अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री भागलपुर में सृजन घोटाले के आरोपी को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। पर जब छात्र नौकरी और रोजगार मांगते हैं तो उसका हाथ पांव पुलिस द्वारा तोड़ा जाता है।

    सीएम नीतीश कुमार के पुत्र को करोड़ों का घर ललन सिंह ने गिफ्ट किया है। जमीन के बदले नौकरी के आरोप लगाने वाले अब बताएं कि केंद्र में मंत्री पद के बदले मुख्यमंत्री के पुत्र को फ्लैट तो नहीं दिया गया है?

    कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने कहा कि बिहार के लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यहां के मिट्टी में न्याय, समानता और भाईचारे की खुशबू है इसीलिए भाजपा बिहार में आकर हार जाती है।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर यहां रील बनाने की बात कहते हैं जबकि बिहार के युवा बड़े प्रतियोगी परीक्षा को पास करके परिणाम देते रहे हैं उनका यह अपमान है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आम नागरिक सीसीटीवी में भी असुरक्षित है जबकि भाजपा सीसीटीवी बंद करके सुरक्षित महसूस करती है।

    बिहार कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा कि बिहार के युवा बेरोजगारी और पलायन से मुक्ति चाहते हैं। पहले चरण के चुनाव में हमें बढ़त मिली है और दूसरे चरण में भी हमलोग बढ़त बनाएंगे।