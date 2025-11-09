'घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं पीएम मोदी', अखिलेश सिंह ने लगाए गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि चुनाव परिणाम घोषित होते ही प्रथम चरण में महागठबंधन को बढ़त मिलेगी।

साथ ही भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि वह नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने की साजिश रच रही है। डॉ. सिंह रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।

डॉ. अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री भागलपुर में सृजन घोटाले के आरोपी को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। पर जब छात्र नौकरी और रोजगार मांगते हैं तो उसका हाथ पांव पुलिस द्वारा तोड़ा जाता है।

सीएम नीतीश कुमार के पुत्र को करोड़ों का घर ललन सिंह ने गिफ्ट किया है। जमीन के बदले नौकरी के आरोप लगाने वाले अब बताएं कि केंद्र में मंत्री पद के बदले मुख्यमंत्री के पुत्र को फ्लैट तो नहीं दिया गया है?