Bihar Election 2025: दिल्ली से पटना पहुंचे कांग्रेस नेता, 21 उम्मीदवारों को सिंबल बांटकर तेजस्वी से की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस चुनाव समिति (सीईसी) की दिल्ली में हुई दो दिनों की मशक्कत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता डा शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ बुधवार की शाम पटना पहुंच गए। पटना पहुंचे नेताओं ने पहले कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों को चुनावी सिंबल दिया, इसके बाद देर रात तेजस्वी यादव के आवास जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान महागठबंधन में सहयोगी वामदलों के भी कई नेता उपस्थित रहे।

बिहार कांग्रेस प्रभारी, अध्यक्ष व विधानमंडल दल के नेता क्रमशः कृष्णा अल्लावारु, राजेश राम और डॉ. शकील अहमद खान बीते दो दिनों से दिल्ली में थे। जहां वे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओ के साथ मिलकर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में डटे थे। बुधवार को प्रत्याशियों के नाम पर आलाकमान की सहमति के बाद तीनों पटना वापस लौटे और पटना एयरपोर्ट से सीधे डा. खान के सरकारी आवास में बनाए गए वार रूम पहुंचे।

जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को बारी-बारी से बुलाकर सिंबल बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पार्टी की ओर से देर रात प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान को सिंबल प्रदान किया गया। राजेश राम कुटुंबा, जबकि शकील अहमद कदवा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। पार्टी की ओर से सिंबल सौंपने के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर भी जारी की गई।

अभी तक पार्टी की ओर से जिन उम्मीदवारों के टिकट कंफर्म कर सिंबल दिए गए हैं उनमें बिक्रम से अनिल कुमार, वैशाली विधानसभा से संजीव सिंह, रीगा विधानसभा से अमित कुमार टुन्ना, फुलपरास से सुबोध मंडल का नाम हैं। इसके अलावा राजापाकर से प्रतिमा कुमारी दास, बेगूसराय से अमिता भूषण, सुल्तानगंज से ललन कुमार, बरबीघा से त्रिशुलधारी सिंह, औरंगाबाद से आनंद शंकर, फुलपरास से सुबोध मंडल, वजीरगंज से शशि शेखर सिंह, लखीसराय से अमरेश कुमार, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास, रोसड़ा से बीके रवि, अमरपुर से जितेंद्र सिंह, गोविंदगंज से शशि भूषण राय, मुजफ्फरपुर से बिजेंद्र चौधरी, गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया को भी सिंबल दिए गए है।

चुनिंदा उम्मीदवारों को सिंबल देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और विधानमंडल दल के नेता राजद नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे। यहां बता दें कि महागठबंधन की गांठ सुलझाने के लिए घटक दल के वरीय नेताओं की बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास पोलो रोड स्थित आवास पर बुलाई गई थी। बुधवार की देर रात नौ शुरू हुई बैठक में कांग्रेस के अलावा वामदलों के अन्य नेता मौजूद रहे।