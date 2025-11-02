Language
    'काशी को क्योटो बना नहीं पाए, अब मोतिहारी को...', कांग्रेस नेता रागिनी नायक बोलीं- 14 को फूटेगा पाप का घड़ा

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:43 PM (IST)

    कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो काशी को क्योटो नहीं बना पाए, वे मोतिहारी को मुंबई क्या बनाएंगे। उन्होंने सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि 14 तारीख को पाप का घड़ा फूटेगा, जब जनता सरकार के खिलाफ फैसला सुनाएगी। उन्होंने लोगों से सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

    रागिनी नायक ने एनडीए पर बोला हमला। (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने एनडीए पर झूठ की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। पटना में एक प्रेस वार्ता में नायक ने कहा कि बीते दो दशकों में एनडीए सरकार ने बिहार के लोगों से इतना झूठ बोला है, इतने जुमले सुनाए हैं कि इनके पाखंड का घड़ा अब भर चुका है। यह घड़ा 14 नवंबर को फूटने वाला है।

    उन्होंने कहा कि झूठ की बिसात पर राजनीतिक चालें चलने वाले मोदी और अमित शाह शायद ये भूल गए हैं कि जनता को मूर्ख समझने वाला नेता अंत में खुद ही मूर्ख बनते हैं।

    इसीलिए आचार संहिता लगने से पहले 62,000 करोड़ की घोषणाएं कर के चले गए, पर सवा लाख करोड़ के पैकेज की डिलीवरी दस सालों में क्यों नहीं की गयी, इस बात पर मुंह नहीं खोल पाए।

    बिहार को स्पेशल स्टेटस तो छोड़िए सवा रुपये का नेग भी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा इतिहास की सबसे छोटी प्रेस वार्ता में 26 सेकेंड में एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। काशी को क्योटो तो बना नहीं पाए अब मोतिहारी को मुम्बई बनाने का दम भर रहे हैं, पर चीनी मिल आखिर खुलेगी कब ये अब भी नहीं बता पा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि जुमलापत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी दम भरा गया। परंतु बिहार में आए दिनों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म की घटनाओं पर कुछ नहीं कहा।

    रागिनी ने कहा कि जुमलावीरों ने किसानों को समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने का भी वादा किया है। एक वादा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का भी था, परंतु हकीकत क्या है सब जानते हैं। प्रेस कांफ्रेंस में अभय दुबे समेत दूसरे कई नेता उपस्थित रहे।