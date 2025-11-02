'काशी को क्योटो बना नहीं पाए, अब मोतिहारी को...', कांग्रेस नेता रागिनी नायक बोलीं- 14 को फूटेगा पाप का घड़ा

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने एनडीए पर झूठ की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। पटना में एक प्रेस वार्ता में नायक ने कहा कि बीते दो दशकों में एनडीए सरकार ने बिहार के लोगों से इतना झूठ बोला है, इतने जुमले सुनाए हैं कि इनके पाखंड का घड़ा अब भर चुका है। यह घड़ा 14 नवंबर को फूटने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि झूठ की बिसात पर राजनीतिक चालें चलने वाले मोदी और अमित शाह शायद ये भूल गए हैं कि जनता को मूर्ख समझने वाला नेता अंत में खुद ही मूर्ख बनते हैं। इसीलिए आचार संहिता लगने से पहले 62,000 करोड़ की घोषणाएं कर के चले गए, पर सवा लाख करोड़ के पैकेज की डिलीवरी दस सालों में क्यों नहीं की गयी, इस बात पर मुंह नहीं खोल पाए। बिहार को स्पेशल स्टेटस तो छोड़िए सवा रुपये का नेग भी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा इतिहास की सबसे छोटी प्रेस वार्ता में 26 सेकेंड में एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। काशी को क्योटो तो बना नहीं पाए अब मोतिहारी को मुम्बई बनाने का दम भर रहे हैं, पर चीनी मिल आखिर खुलेगी कब ये अब भी नहीं बता पा रहे हैं।