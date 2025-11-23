राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: राज्य में नवगठित एनडीए सरकार में गृह मंत्री का पद BJP के खाते पर जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि अब नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का दायित्व बनता है कि वह प्रदेश से गुंडा राज का अंत करे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डाॅ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने रविवार को कहा कि भाजपा के खाते में गृह मंत्री का पद जाने के बाद सम्राट चौधरी से यही उम्मीद जनता करेगी कि वह बिना डर और भय के जीवन जी सके।

आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल डाॅ. अखिलेश सिंह ने कहा प्रदेश की जनता अमन चैन से जीना चाहती है, परंतु राज्य में जिस प्रकार से आपराधिक वारदातें बढ़ी है उससे आम आदमी का जीवन मुश्किल में हो गया था। अब जबकि गृह मंत्रालय भाजपा के पास है तो ऐसे में हर आदमी उम्मीद करेगा कि राज्य में अमन चैन बहाल हो। डाॅ. सिंह ने JDU पर भाजपा के दबाव को लेकर कहा कि जदयू को भाजपा के दबाव में रहना ही होगा।

क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है और केंद्र में उसकी सरकार भी है। ऐसे हालात में दबाव स्वाभाविक है। बिहार में योगी मॉडल (Yogi Model) से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। बिहार और यूपी के हालात अलग बिहार में योगी माॅडल कभी सफल नहीं हो सकता है। बिहार की सामाजिक संरचना, राजनीतिक स्थिति और जमीनी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश से काफी अलग हैं लिहाजा ऐसे माॅडल को यहां लागू करना आसान नहीं होगा।