    जदयू-भाजपा संबंधों पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, बिहार में Yogi Model से क्राइम कंट्रोल पर क्‍या बोले डाॅ. अखिलेश?

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:45 PM (IST)

    Bihar Politics: कांग्रेस नेता डॉ. अखिलेश सिंह ने जदयू-भाजपा संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए योगी मॉडल की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिहार में अपराध की स्थिति पर चिंता जताई और सरकार से विशेष योजनाएं बनाने का आग्रह किया।  

    बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी और यूपी सीएम योगी आदित्‍यनाथ। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: राज्य में नवगठित एनडीए सरकार में गृह मंत्री का पद BJP के खाते पर जाने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि अब नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का दायित्व बनता है कि वह प्रदेश से गुंडा राज का अंत करे।

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डाॅ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने रविवार को कहा कि भाजपा के खाते में गृह मंत्री का पद जाने के बाद सम्राट चौधरी से यही उम्मीद जनता करेगी कि वह बिना डर और भय के जीवन जी सके। 

    आम आदमी का जीना हुआ मुश्किल

    डाॅ. अखिलेश सिंह ने कहा प्रदेश की जनता अमन चैन से जीना चाहती है, परंतु राज्य में जिस प्रकार से आपराधिक वारदातें बढ़ी है उससे आम आदमी का जीवन मुश्किल में हो गया था।

    अब जबकि गृह मंत्रालय भाजपा के पास है तो ऐसे में हर आदमी उम्मीद करेगा कि राज्य में अमन चैन बहाल हो। डाॅ. सिंह ने JDU पर भाजपा के दबाव को लेकर कहा कि जदयू को भाजपा के दबाव में रहना ही होगा।

    क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है और केंद्र में उसकी सरकार भी है। ऐसे हालात में दबाव स्वाभाविक है। बिहार में योगी मॉडल (Yogi Model) से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं।

    बिहार और यूपी के हालात अलग

    बिहार में योगी माॅडल कभी सफल नहीं हो सकता है। बिहार की सामाजिक संरचना, राजनीतिक स्थिति और जमीनी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश से काफी अलग हैं लिहाजा ऐसे माॅडल को यहां लागू करना आसान नहीं होगा। 

    दरअसल सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालते ही यह चर्चा आम हो गई है कि बिहार में भी यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ के मॉडल की तरह क्राइम कंट्रोल क‍िया जाएगा। 

    गृह मंत्री ने स्‍वयं इस पर कोई स्‍पष्‍ट जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपराध‍ियों को लेकर उनके तेवर सख्‍त दिखे। उन्‍होंने कहा क‍ि बिहार में अपराध‍ियों के लिए जगह नहीं है।  