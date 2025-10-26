Bihar: कांग्रेस ने पहले फेज के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट; राहुल-प्रियंका के साथ इन नेताओं को मिली जगह

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मी के बीच अब कांग्रेस भी चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। राजद पहले ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर मैदान में उतर चुका है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने भी छठ पूजा के बाद पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार शुरू करने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव के लिए बकायदा स्टार कैंपेनरों की सूची भी जारी कर दी है।

कांग्रेस की पहली सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुखविंदर सुखू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी और डॉ. अखिलेश प्रताप व इमरान प्रतापगढ़ी समेत 40 नेता शामिल हैं।

पार्टी का जोर इस बार वोट चोरी, संविधान के साथ छेड़छाड़, युवाओं के लिए रोजगार शिक्षा, महिला के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी की माने तो राहुल गांधी की पहली जनसभा पटना या गया में होने की संभावना है, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर बिहार के जिलों में महिला सम्मेलन और रोड शो करेंगी।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने हर क्षेत्र में जोनल प्रभारी तय कर दिए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। प्रचार अभियान में कांग्रेस इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म का भी जोरदार इस्तेमाल करेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय नेताओं को जोड़ते हुए प्रचार सामग्री, नारे और वीडियो जारी किए जाएंगे।