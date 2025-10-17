Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Congress Candidate: पटना साहिब से शशांक शेखर और कुम्हरार से इंद्रदीप चंद्रवंशी होंगे कांग्रेस उम्मीदवार

    By Sunil Raj Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:39 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है। नामांकन से पहले उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। महागठबंधन में सीटों पर सहमति नहीं बनने के कारण कांग्रेस ने कुछ उम्मीदवारों को गुप्त रूप से सिंबल बांटे। राजद ने वीआईपी सीट मुकेश सहनी को देने की बात कही है, लेकिन अंतिम निर्णय पर संशय है। कांग्रेस ने अब तक 23 उम्मीदवारों को सिंबल दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना साहिब से शशांक शेखर और कुम्हरार से इंद्रदीप चंद्रवंशी

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस खेमे में असंतोष लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली में लगातार मंथन के बाद भी कांग्रेस ने नामांकन के महज 24 घंटे पहले तक अपने उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार की रात से लेकर गुरुवार को दिन में भी कई उम्मीदवारों को गुपचुप तरीके से सिंबल जरूर बांटे गए। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को भी दिन भर भावी उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी रहा।

    पिछले दरवाजे से कई उम्मीदवारों को सिंबल 

    पार्टी के एक नेता ने बताया कि गुरुवार को भी पार्टी की ओर से पिछले दरवाजे से कई उम्मीदवारों को सिंबल बांटे गए। इससे पहले बुधवार की देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक में पटना शहर की चारों सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी। जिसके बाद कांग्रेस ने गुपचुप तरीके से पटना साहिब से शशांक शेखर और कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से इंद्रदीप चंद्रवंशी को उम्मीदवारी दे दी। 

    हालांकि, पार्टी इसे लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। राजद ने वीआइपी सीट मुकेश सहनी को सौंपने की बात कही है। परंतु, अंतिम निर्णय को लेकर संशय बरकरार है।

    दीघा विधानसभा से दिव्या गौतम

    इसके अलावा दीघा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस दुविधा में है। यहां बता दें कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से माले ने दिव्या गौतम को उम्मीदवारी दी है। जिन्होंने नामांकन भी कर लिया है। कांग्रेस यहां दोस्ताना संघर्ष की तैयारी में है। इन बिंदुओं पर कांग्रेस ने गुरुवार को न तो कोई बयान ही जारी किया और न ही किसी नेता की टिप्पणी ही सामने आई। 

    बता दें कि बिना सीटों की घोषणा किए ही महागठबंधन अपने अधिकांश उम्मीदवारों का सिंबल बांट रहा है। कांग्रेस ने भी अब तक करीब 23 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं। गुरुवार को बक्सर से संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को पार्टी ने सिंबल दे दिया। जबकि, बगहा से जयेश सिंह को सिंबल दिया गया है।