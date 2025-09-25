Language
    'आरक्षण और जातीय पहचान मिटाने की साजिश कर रही भाजपा', नासिर हुसैन ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:43 PM (IST)

    कांग्रेस ने भाजपा पर आरक्षण और जातीय पहचान मिटाने की साजिश का आरोप लगाया है। सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासचिव नासिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय और रोजगार के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने भाजपा पर जातीय असमानता बनाए रखने का आरोप लगाया और कांग्रेस को हर वर्ग को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध बताया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए।

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा इस देश से आरक्षण और जातीय पहचान मिटाने की साजिश कर रही है। सदाकत आश्रम के राजीव सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव व जम्मू-कश्मीर के प्रभारी सैयद नासिर हुसैन ने भाजपा पर यह आरोप लगाए।

    उन्होंने कहा कि यह गंभीर मसला है और कांग्रेस तमाशा नहीं देखेगी। पूरे दमखम के साथ आरक्षण, सामाजिक न्याय और रोजगार की लड़ाई लड़ेगी।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधान सभा और परिषद में दल के नेता शकील अहमद खान और मदन मोहन झा के साथ मीडिया समन्वयक अभय दुबे और राजेश राठौड़ उपस्थित रहे।

    नासिर हुसैन ने कहा देश में दो विचारधारा की लड़ाई है। एक ओर भाजपा है जो जातीय असमानता बनाए रखना चाहती है, नौकरियों पर ताला लगाना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस और महागठबंधन है गठबंधन है, जो हर वर्ग को समान अवसर, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा देने का संकल्प लिए हुए है।

    उन्होंने कर्नाटक और तेलंगाना का हवाला देकर कहा कांग्रेस ने जो किया उसे पूरा भी किया गया। राजेश राम ने कहा कि आज बिहार और पूरे देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता की मार झेल रही है, लेकिन सत्ता पर काबिज लोग सिर्फ पूंजीपतियों और अपने चहेतों की जेबें भरने में व्यस्त हैं।

    शकील अहमद खान ने कहा कि पिछड़े समाज के उत्थान के लिए पार्टी द्वारा हर घर अधिकार अभियान चलाया जा रहा है और पार्टी समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अपनी नीतियों को और मजबूती क्रियान्वित करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, प्रणव कुमार, सौरभ सिंहा, शरवत जहां फातिमा मौजूद रहीं।