कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट, 3 मुस्लिमों को दिया टिकट; अब तक 60 उम्मीदवारों का कर चुकी है एलान

वहीं, देर रात कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इसके साथ ही कांग्रेस अब तक 60 उम्मीदवारों का एलान कर चुकी है। देररात जारी हुई चौथी सूची में 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई।

डिजिटल डेस्क, पटना। Congress Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने चरम पर पहुंच चुका है। अभी भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है।

बता दें कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 16 अक्टूबर को निकाली थी, जिसमें 48 प्रत्याशियों का एलान किया गया था। दूसरी सूची में 1 और तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का नाम था।

चौथी लिस्ट में इन नेताओं को मिला टिकट

चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से अबीदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा विधानसभा सीट से विनोद चौधरी को टिकट देकर चुनावी रण में उतारा है।

कहलगांव सीट पर कांग्रेस और RJD के बीच विवाद चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित करके दावेदारी ठोक दी है।