    नववर्ष पर पटना के इको पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की सैर, लोगों से मिलकर दी शुभकामनाएं

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:05 PM (IST)

    नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क का भ्रमण किया। उन्होंने पैदल चलकर लोगों का अभिवादन किया और बच्चों व युवाओं से बातचीत की ...और पढ़ें

    नववर्ष पर इको पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

    जागरण संवाददाता, पटना।नववर्ष के अवसर पर राजधानी पटना के इको पार्क में खास रौनक देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री नववर्ष की सुबह यहां भ्रमण के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही इको पार्क में मौजूद लोगों में उत्साह का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ नए साल का जश्न मनाने पहुंचे थे, जिनके बीच मुख्यमंत्री का सादगीपूर्ण अंदाज चर्चा का विषय बना रहा।

    मुख्यमंत्री ने इको पार्क परिसर में पैदल भ्रमण किया और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने हाथ जोड़कर नए साल की शुभकामनाएं दीं और बच्चों व युवाओं से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग खासे उत्साहित नजर आए और कई लोगों ने मोबाइल फोन से तस्वीरें व वीडियो भी बनाए। सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच मुख्यमंत्री का भ्रमण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

    इको पार्क में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्क की साफ-सफाई, हरियाली और रखरखाव की व्यवस्था का जायजा भी लिया। अधिकारियों को पार्क की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि यहां आने वाले लोगों को बेहतर अनुभव मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थल लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।

    नववर्ष पर इको पार्क में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बच्चों के लिए बने खेल क्षेत्र, झील के आसपास का इलाका और हरियाली लोगों को आकर्षित कर रही थी। मुख्यमंत्री के आगमन से पार्क में उत्सव का माहौल और भी खास हो गया। कई लोगों ने कहा कि नए साल की शुरुआत मुख्यमंत्री के दर्शन से होना उनके लिए यादगार बन गया।

    मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे। भ्रमण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से शहर में सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्थाओं और लोगों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल राज्य के विकास, शांति और समृद्धि का संदेश लेकर आए, यही कामना है।

    मुख्यमंत्री का यह सादा और सहज अंदाज एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना और नववर्ष के पहले दिन इको पार्क का माहौल यादगार बन गया।