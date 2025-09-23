Language
    Bihar News: CM नीतीश ने बिहार के 33 जिलों को दी 769.63 करोड़ की सौगात, नगर प्रबंधकों को भी मिली खुशी

    By Vyas Chandra Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:53 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्यलोक परिसर में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया जिसमें मनोरंजन सेहत और लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया जा सकता है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपये की लागत आई है। उन्होंने 33 जिलों में 769.63 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया नवनियुक्त नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र दिए और स्वच्छता एक्सप्रेस वाहनों को रवाना किया।

    मौर्य मंडपम का उद्घाटन करते CM नीतीश।

    जागरण संवाददाता, पटना। मौर्यलोक परिसर अब और खास हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को यहां कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। एक ही परिसर में सेहत से लेकर मनोरंजन और लजीज व्यंजनों का लोग आनंद उठा पाएंगे।

    पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इस महत्वपूर्ण परियोजना पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के 33 जिलों में 769.63 करोड़ रुपये की 1,300 योजनाओं के शिलापट का अनावरण किया।

    कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करने के साथ मुख्यमंत्री ने स्वच्छता एक्सप्रेस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    साथ ही स्वच्छताकर्मी सुलेखा देवी, मालती देवी, श्रवण कुमार, अजय पासवान एवं सविता देवी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक संजीव चौरसिया आदि भी थे। नगर आयुक्त सह बुडको के एमडी अनिमेष कुमार पराशर ने मुख्यमंत्री, उपमुख्मंत्री समेत अन्य का स्वागत किया।

    बिना पिलर का रूफटाप बैंक्वेट हाल

    उद्घाटन के बाद सीएम ने मौर्य मंडपम का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने 22 नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र दिए। सांकेतिक रूप से नीतू कुमारी, वर्षा कुमारी, निशा परवीन, रितेश कुमार एवं आशीष रंजन को सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंपा।

    यहां ए ब्लाक की छत पर 12 हजार वर्गफीट में बहुद्देशीय हाल बना है जो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए उपयुक्त होगा। बिना पिलर के स्टील फ्रेम तकनीक से बना रूफटाप बैंक्वेट हाल काफी खास है।

    इंसुलेटेड छत होने की वजह से तेज गर्मी में भी यहां का तापमान बाहर से 10 डिग्री कम रहेगा। इसके अलावा दो स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स भी है। प्रत्येक स्क्रीन पर 40 दर्शक एक साथ फिल्म का आनंद उठा सकेंगे।

    रूफटाप रेस्टोरेंट अपने आकर्षक स्वरूप और लजीज व्यंजनों के लिए शहरवासियों का ठिकाना होगा। इसमें एक साथ 80 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बच्चों के लिए गेमिंग जोन है तो महिला-पुरुषों की शारीरिक-मानसिक सेहत के लिए आधुनिक उपकरणों वाला जिम एवं योगा केंद्र भी है।

    33 जिलों में आधारभूत संरचनाओं पर खर्च होंगे 769.63 करोड़

    मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत राज्यभर की योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने 124.44 करोड़ रुपये की लागत से पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पथों के निर्माण व मरम्मत तथा 69.97 करोड़ रुपये से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए छह यांत्रिकृत कचरा स्थानांतरण स्टेशन के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।

    मुख्यमंत्री ने योजनाओं को तेजी और बेहतर ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। पटना नगर निगम की उपमहापौर रेशमी चंद्रवंशी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, प्रमंडलीय आयुक्त डा. चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के महासचिव अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह समेत कई अन्य उपस्थित थे। बाद में महापौर सीता साहू भी उदघाटन स्थल पर पहुंचीं और नवनिर्मित सुविधाओं का अवलोकन किया।