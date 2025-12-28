Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार और पटना संग्रहालय जोड़ने वाले टनल का CM नीतीश ने किया निरीक्षण, आफिसर्स हॉस्टल के निर्माण कार्य का भी लिया जायजा

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सुरंग का निरीक्षण किया। उन्होंने बिहार संग्रहालय के सामने बन र ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार संग्रहालय के सामने बन रहे 60 आवास एवं आफिसर्स हास्टल कैंपस के निर्माण कार्य का CM ने किया निरीक्षण। फोटो-एक्स

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार संग्रहालय के सामने बन रहे 60 आवास एवं आफिसर्स हास्टल कैंपस निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने बिहार संग्रहालय व पटना संग्रहालय के बीच बन रहे टनल का भी निरीक्षण किया। बिहार संग्रहालय में लगी प्रदर्शनी को भी देखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Patna Museam 1

    (फोटो-एक्स)

    टनल निरीक्षण का काम देख रहे अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कार्य की प्रगति और अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। नेहरू पथ के समीप हड़ताली मोड़ स्थित निर्माणाधीन म्यूज़ियम सब-वे टनल का निरीक्षण करने के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि निर्माण कार्य बेहतर ढंग से जल्द पूर्ण हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखें।

    Patna Museam

    (फोटो-एक्स)

    इसके बन जाने से बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय में लगे प्रदर्शों का लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर अवलोकन कर सकेंगे। पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए पार्किंग और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि टनल का निर्माण इस प्रकार कराएं जिससे नेहरू पथ पर आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

    Patna bihar

    (फोटो-एक्स)

    टनल निरीक्षण के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार संग्रहालय के सामने पुनर्विकसित किए जा रहे 60 आवास एवं आफिसर्स हास्टल कैम्पस के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। साइट प्लान के माध्यम से अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि यहां 11 मंजिला भवन का निर्माण कराया जाना है। यहां निर्मित होनेवाले भवन के परिसर में सोलर पार्किंग शेड, ओपेन पार्किंग, क्लब हाउस आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पर्याप्त पार्किंग का प्रबंध रहेगा।

    मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएं। हमारे मन में पहले से ही यह इच्छा थी कि पुराने स्ट्रक्चर को तोड़कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने जो हर प्रकार की आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हो। नेहरू पथ के किनारे इस बहुमंजिला इमारत के बन जाने से आवासन की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी।

    बिहार संग्रहालय का परिभ्रमण कर मुख्यमंत्री ने वहां रखे गए प्रदर्शों का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार संग्रहालय के प्रथम तल पर पहुंचकर नालंदा महाविहार व सांची स्तूप से संबंधित लगाई गयी चित्र प्रदर्शनी एवं बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर की परिक्रमा संबंधी 3-डी फिल्म को देखा।

    बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने संग्रहालय परिसर में लगाए गए नए प्रदर्शों, पर्यटकों की संख्या, पार्किंग की व्यवस्था, संग्रहालय परिसर में उपलब्ध सुविधाओं आदि के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।

    इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव कुमार रवि, जिलाधिकारी डा त्यागराजन एसएम सहित कई अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।