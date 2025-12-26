Language
    CM नीतीश कुमार के कारकेड की गाड़ी की चपेट में आए ट्रैफिक डीएसपी, पटना स‍िटी में हुआ हादसा

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:43 PM (IST)

    पटना सिटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड में शामिल एक वाहन ने यातायात डीएसपी-3 अजीत कुमार को टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री प्रकाशपर्व की तैयारियों ...और पढ़ें

    Hero Image

    वायरल वीडियो का अंश जिसमें डीएसपी को टक्‍कर लगती दिख रही है।

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड में शामिल एक वाहन के अचानक बैक करने के दौरान पीछे खड़े यातायात डीएसपी-3 अजीत कुमार काे टक्कर लग गई।

    अचानक लगे टक्‍कर के कारण डीएसपी असंतुलित होकर गिर पड़े। इससे उनके हाथ-पैर में चोट लग गई। घटना से अफरातफरी मच गई।

    महज संयोग था कि लेागों के शोर मचाने पर समय रहते गाड़ी रुक गई वरना डीएसपी उसके नीचे भी आ सकते थे और बड़ी घटना हो सकती थी।

    पुलिस व अन्‍य अधिकारियों ने लपक कर डीएसपी को संभाला। उनका प्राथम‍िक उपचार कराया गया। हालांक‍ि उन्‍हें ज्‍यादा चोटें नहीं आई हैं।

    मुख्‍यमंत्री के कारकेड की गाड़ी से हादसा 

    यह घटना तब घटी जब मुख्यमंत्री प्रकाशपर्व को लेकर की तैयारियों को देखने गुरु का बाग के समीप प्रकाशपुंज पहुंचे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    चोटिल डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रकाशपुंज का भ्रमण कर रहे थे। उनका कारकेड तैयार था। इसी बीच खबर लगी की मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं।

    हाथ-पैर में लगी है चोट 

    कारकेड में शामिल एक वाहन के चालक ने बिना साइड म‍िरर में देखे गाड़ी पीछे करना शुरू कर दिया। वाहन के पीछे खड़ा होने के कारण टक्कर लगने से मैं गिर गया।

    उन्होंने बताया कि हाथ-पैर में चोट लगी है। चोट हल्की लगी है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। कहा कि चालक को वाहन पीछे करने के दौरान बैक ग्लास में देखना चाहिए था।

    हल्ला कर वाहन को पीछे होने से तुरंत नहीं रोका जाता तो चोट अधिक लग सकती थी।

